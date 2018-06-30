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Власти Москвы примут решение о судьбе ТЦ "Горбушкин двор" до конца года

Москва
30 июня, 12:53 UTC+3

По словам заммэра Москвы Марата Хуснуллина, возможным вариантом для использования территории может стать застройка жилья

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Судьба столичного торгового центра (ТЦ) "Горбушкин двор" решится до конца года. Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

Ранее было известно, что снос ТЦ "Горбушкин двор", на территории которого предполагалось построить жилье в рамках программы реновации, отложили на неопределенный срок. А сам проект развития территории вернули на доработку.

"Инвестор и собственник этого комплекса обратились к нам с просьбой изменить профиль этой площадки. Сейчас прорабатывается градостроительная документация. До конца года мы ее подготовим", - сказал он.

По словам Хуснуллина, возможным вариантом для использования это места может стать застройка жилья. Если будет принято решение построить жилье, то власти Москвы предусмотрят участок под программу реновации на 20-30 тыс. кв. м. 

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