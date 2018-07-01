Дождливая погода с грозами и порывистым ветром сохранится в Москве в воскресенье

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Гроза и порывистый ветер ожидают москвичей в воскресенье, сообщается в прогнозе Гидрометцентра.

Днем в столице будет 25 - 28 градусов, на востоке города - до 32. Ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер юго-восточный, восточный, 5 - 10 м/с, при грозе порывы до 15 - 20 м/ с. Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

По области ожидается 23 - 28 градусов, на востоке региона - до 32.

Ночью непогода сохранится. Температура в Москве опустится до 15 - 17 градусов, по области - 12 - 17 градусов. Ветер западный, 5 - 10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.