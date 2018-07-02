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В Москве в этом году стали в два раза чаще пользоваться услугами велопроката

Москва
2 июля, 9:14 UTC+3

За два месяца москвичи и гости столицы совершили 1,6 млн поездок на велосипедах

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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Около 1,6 млн поездок на велосипедах совершили москвичи и гости столицы за первые два месяца с начала сезона велопроката. Таким образом, количество поездок возросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: в 2017 году услугами велопроката воспользовались 782 тыс. раз, сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"За первые два месяца работы велопроката москвичи и гости столицы совершили 1,6 млн поездок на велосипедах. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года - тогда на городских велосипедах совершили 782 тыс. поездок", - говорится в сообщении.

"Многие горожане используют велосипеды не только для прогулок, но и как альтернативу другим видам транспорта для передвижения по столице", - приводится на портале комментарий заммэра Москвы Максима Ликсутова. Он также отметил, что пользоваться велопрокатом в столице становится удобнее благодаря увеличению количества станций аренды и велосипедов.

Сезон велопроката открылся 26 апреля. В этом году любителям велопрогулок доступны 4120 велосипедов на 430 станциях. Также в новом сезоне появилось в два раза больше электровелосипедов: 260 на 12 станциях. 

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Ликсутов, Максим Станиславович
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