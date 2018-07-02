МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новому Крылатскому мосту через Москву-реку, соединяющему улицы Крылатская и Нижние Мневники, и разворотному съезду с улицы Нижние Мневники в сторону Карамышевской набережной.

"Строительство Северо-Западной хорды находится на завершающем этапе. Сегодня мы открываем Крылатский мост - один из последних объектов этой новой городской магистрали", - сказал Собянин.

По его словам, протяженность дорог СЗХ составит около 80 км.

"Это сложнейший проект. Сегодня можно сказать, что основные проблемы на этом участке решены. В ближайшие недели откроем связку между Рублевским шоссе и Можайским, и дальше останется небольшой мост через Канал имени Москвы", - отметил мэр Москвы.

Он напомнил, что в столице проектируются и строятся четыре крупные магистрали - СЗХ, Северо-Восточная хорда, Юго-Восточная хорда и Южная рокада.

"Эти хорды позволят автомобилистам проезжать из одного конца города в другой, минуя Третье транспортное кольцо, Садовое кольцо, Бульварное - то есть центр города. Они серьезным образом изменят систему транспортных потоков, направлений, дорожную картину города", - отметил Собянин.

О строительстве моста

Строительство нового Крылатского моста длиной 282 м было начато в декабре 2016 года. Работы выполнены в рамках строительства участка Северо-Западной хорды от Проспекта Маршала Жукова до Рублевского шоссе.

Одновременно была проведена реконструкция части улиц Нижние Мневники и Крылатская, бокового проезда вдоль прохода к Крылатскому мосту со стороны Крылатской улицы. Построен разворотный съезд с улицы Нижние Мневники в сторону Карамышевской набережной.

Новый мост станет дублером старого Крылатского моста, построенного в первой половине 1980-х годов. В результате число полос на этом участке дороги удвоится - по каждому мосту движение транспорта будет организовано по трем полосам в одном направлении. Для удобства пешеходов на обоих мостах обустроены тротуары.

Строительство нового Крылатского моста позволило устранить одно из "узких горлышек" на Северо-Западной хорде. Было улучшено транспортное обслуживание северо-западных районов Москвы - Хорошево-Мневники, Крылатское, Кунцево и Филевский парк.

Следующим этапом строительства участка СЗХ от Проспекта Маршала Жукова до Рублевского шоссе станет ввод в эксплуатацию балочного моста через шлюз № 9 Канала им. Москвы, реконструкция улиц Нижние Мневники и Народного Ополчения, а также Карамышевской набережной.