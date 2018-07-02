Собянин поздравил коллектив аэропорта Внуково с 77-летием

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин посетил в понедельник терминал А международного аэропорта Внуково и поздравил коллектив предприятия с 77-летием.

"Я приехал поздравить коллектив Внуково с очередной годовщиной. Очень значимый для Москвы, для страны аэропорт - один из самых современных, самых комфортных. И, конечно, с огромной историей", - сказал Собянин на встрече с сотрудниками аэропорта.

Он напомнил, что именно в аэропорт Внуково в 1945 году было привезено Знамя Победы. "Сюда приехал первый космонавт страны Юрий Гагарин", - подчеркнул мэр. По его словам, вся история аэропорта Внуково тесно связана и с историей Москвы, и с историей страны.

"Поздравляю вас с годовщиной, от имени москвичей говорю вам спасибо за вашу работу. Вы молодцы!" - обратился мэр к сотрудникам аэропорта.

Собянин вручил благодарности мэра Москвы лучшим сотрудникам предприятия.