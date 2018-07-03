Оргкомитет Moscow Urban Forum: программа 2018 года будет сильнейшей по составу участников

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Программа крупнейшего в мире урбанистического конгресс Moscow Urban Forum 2018 будет одной из самых сильных за все время проведения форума с точки зрения состава участников и спикеров мероприятия. Об этом говорится в сообщении оргкомитета форума.

"С точки зрения спикеров и международных участников - форум этого года один из самых сильных. <…> В программе форума представлены все ключевые направления современной урбанистической мысли, и представлены не просто, а их передовыми носителями", - приводятся в сообщении слова программного директора форума Василия Аузана.

Среди спикеров форума Аузан выделил одного из ведущих архитекторов современности Рема Колхаса, а так же Брюса Каца - одного из главных аналитиков экономики городов, и Ричарда Флориду - автора теории креативного класса. "Форум в этом году посетит более 30 официальных делегаций, шесть мэров крупнейших мегаполисов, таких как Анкара, Мумбаи", - в свою очередь добавил генеральный директор форума Денис Бойков.

В программе форума - разговор о счастье

Moscow Urban Forum в 2018 году тематически посвящен развитию крупных городов и агломераций в эпоху глобальных изменений, отмечают организаторы. Сессии деловой программы разделены на два дня и состоятся 17 и 18 июля, регистрация на форум закрывается 11 июля. Площадкой деловой части форума станет концертный зал парка "Зарядье".

Первый день деловой программы форума по замыслу организаторов посвящен анализу того, что произошло с крупными городами за последние 10 лет. Второй день выделен для обсуждения вызовов, перед которыми города и человечество в целом окажутся в будущем. "В том числе поднимем темы, которые в Москве пока не получили серьезного звучания - экология, инклюзивность, новые показатели измерения городской жизни: здоровье, счастье", - сказал Аузан.

В рамках первого дня, тема которого "Современный мегаполис. Результаты постиндустриальной трансформации", будут затронуты вопросы текущих городских трансформаций, эффекты недавних изменений и задачи, которые необходимо решать уже сегодня. В рамках сессий будут освещены темы массового строительства жилья, развития общественного транспорта, благоустройства, масштабных инфраструктурных проектов. Вместе со спикерами форума участникам деловой программы предстоит выяснить, как изменился облик крупнейших быстрорастущих мегаполисов за последние 10 лет, как на их фоне выглядит Москва и каковы задачи и стратегии мегаполисов на следующие 5-10 лет.

Мероприятия второго дня объединены темой "Город будущего. Отвечая на запросы человека". В центре повестки дня - развитие социальной инфраструктуры Москвы и крупнейших мегаполисов мира. В ходе дискуссий будут озвучены следующие вопросы: как меняются запросы людей к городу, как обеспечить устойчивое развитие мегаполисов, как будут выглядеть мегаполисы завтрашнего дня и как создать инклюзивную городскую среду в мегаполисе будущего.

Гости форума - лидеры мнений в урбанистике

В течение двух дней в восьми залах концертного зала Парка "Зарядье" выступят более 300 спикеров - ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, глобальных корпораций, отмечено в сообщении организаторов. Среди спикеров первого дня, кроме Колхаса и Каца - генеральный директор Smart Dubai Аиша Бин Бишр, архитектор Вини Маас, главный государственный архитектор Нидерландов Флорис Алкемаде, исполнительный директор программы Urban Age Филипп Роуд, вице-президент по глобальным инновациям компании Cisco Гай Дитрих и глава Департамента развития информационного общества Министерства экономики и коммуникаций Эстонии Янек Розов.

Среди спикеров второго дня, кроме Флориды, указаны нигерийский архитектор, урбанистический и творческий исследователь Кунле Адейми, американский и российский писатель, историк архитектуры Владимир Паперный, автор книги "Стресс в большом городе" Мазда Адли, основатель BlaBlaCar Фредерик Мазелла, итальянский архитектор, инженер и изобретатель Карло Ратти, генеральный директор и соучредитель Гражданского фонда в Исландии Гюннар Гримссон, директор Архитектурной ассоциации в Лондоне Ева Франч И Гилаберт, а также Ксавье Эммануэлли, основатель "Врачи без границ".

Moscow Urban Forum проводится в российской столице с 2011 года, В 2018 году форум пройдет с 17 по 22 июля в парке "Зарядье". Кроме деловой, организаторы подготовили фестивальную программу для москвичей и гостей мероприятия.