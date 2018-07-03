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Власти Москвы увеличили премии молодым ученым в 1,5 раза

Москва
3 июля, 16:30 UTC+3

Ожидается, что число премий вырастет с 33 до 50, а их размер - с 1 до 1,5 млн рублей

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение на заседании президиума увеличить в 1,5 раза количество и размер премий молодым ученым. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

"Президиум правительства Москвы 3 июля 2018 года принял постановление "О внесении изменений в постановление правительства Москвы от 10 июля 2013 г. № 445-ПП". Речь идет об увеличении в 1,5 раза количества и размера премий правительства молодым ученым", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении пресс-службы мэрии, количество премий увеличится с 33 до 50, их размер - с 1 до 1,5 млн рублей. Помимо этого, данное постановление упростит порядок выдвижения на соискание премий и увеличит круг потенциальных получателей за счет того, что ограничения по числу выдвигаемых кандидатур от одной организации (ранее - не более трех от каждого совета или руководителя) будут сняты. В конкурсе также разрешат принимать участие в составе научного коллектива молодым ученым-докторам наук, чей возраст составляет от 36 до 40 лет включительно (ранее - участие только индивидуальное).

"Отменяются квоты на количество премий, присуждаемых различным категориям участников (ранее - участникам, не достигшим возраста 36 лет - не менее 20 премий, молодым ученым-докторам наук в возрасте от 36 до 40 лет включительно - не менее двух премий)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Молодые ученые получают премии столичного правительства с 2013 года. Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы выступает в качестве оргазитора конкурса. За последние пять лет участниками конкурса стали более 3 тыс. представителей научных организаций, университетов и предприятий города. 

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