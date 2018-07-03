День города отпразднуют в Москве 8 сентября

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о праздновании Дня города 8 сентября. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте столичной мэрии.

"Объявить 8 сентября 2018 г. днем празднования Дня города Москвы", - говорится в документе.

Распоряжением также создается оргкомитет по подготовке и проведению праздника, его возглавит Сергей Собянин. В состав оргкомитета также вошли заместители мэра Москвы Петр Бирюков, Александр Горбенко, Максим Ликсутов, Анастасия Ракова, Наталья Сергунина и Марат Хуснуллин, министры правительства Москвы и руководители столичных департаментов.