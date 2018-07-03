Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 63.22
€ 73.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

День города отпразднуют в Москве 8 сентября

Москва
3 июля, 19:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Мэр столицы Сергей Собянин возглавит оргкомитет по подготовке и проведению праздника

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о праздновании Дня города 8 сентября. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте столичной мэрии.

"Объявить 8 сентября 2018 г. днем празднования Дня города Москвы", - говорится в документе.

Распоряжением также создается оргкомитет по подготовке и проведению праздника, его возглавит Сергей Собянин. В состав оргкомитета также вошли заместители мэра Москвы Петр Бирюков, Александр Горбенко, Максим Ликсутов, Анастасия Ракова, Наталья Сергунина и Марат Хуснуллин, министры правительства Москвы и руководители столичных департаментов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Собянин, Сергей Семенович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский выпускник набрал по 100 баллов на четырех ЕГЭ
2
Прощание с актрисой Театра музыкальной комедии Лозовой пройдет 5 июля в Петербурге
3
СК назвал причастную к теракту в Петербурге организацию
4
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
5
ЕСПЧ призвал Россию провести выплаты по облигациям 1982 года
6
В ГИБДД объяснили необходимость поправок в закон о нетрезвом вождении
7
В торговом центре в Краснодаре произошел пожар
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости