Москомстройинвест назвал реальное число пострадавших дольщиков в столице

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Реальное число пострадавших участников долевого строительства в Москве выше, чем официальные данные о 4944 дольщиках. Об этом сообщил в среду журналистам глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

"4944 - это те, кто вошел в официальный реестр. Неофициально - это те, кто не вошел в реестр, около 13 тыс. человек", - сказал Тимофеев.

Участники долевого строительства недодают заявки на включение в реестр пострадавших дольщиков по разным причинам, основной из которых является уверенность, что их дома все равно будут достроены, в том числе и за счет города по решению мэра Москвы Сергея Собянина, указал руководитель ведомства.

В настоящее время в Москве насчитывается 31 долгострой, по 25 объектам планируется завершение строительства, по остальным - компенсации дольщикам, отметил Тимофеев.