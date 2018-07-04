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Спортивные зоны для людей всех возрастов появятся в парке в Северном Бутове на юге Москвы

Москва
4 июля, 16:16 UTC+3

Основные работы завершат в августе, пояснил заммэра Петр Бирюков

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Работы по комплексному благоустройству и озеленению парка стартовали в Северном Бутове. Здесь появится футбольное поле, многофункциональная игровая площадка и спортивная зона для посетителей старшего возраста, сообщает в среду Комплекс городского хозяйства со ссылкой на заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

"Территория парка имеет природную уникальность: выраженный рельеф, пруды, пейзажная береговая линия. Проект благоустройства эти достоинства подчеркивает. Здесь будут созданы разнообразные функциональные зоны для посетителей всех возрастов", - приводит пресс-служба комплекса слова Петра Бирюкова.

Отмечается, что в парке появятся деревянные настилы и ступенчатые спуски к прудам, будет обустроена сеть дорожек для пеших прогулок и организована велопешеходная дорожка с предупреждающими знаками.

Для занятий спортом на свежем воздухе в парке появятся три зоны активности. "Первая зона включает в себя футбольное поле и беговую дорожку. Вторая - воркаут и многофункциональную спортивную площадку для игры в стритбол, волейбол, пинг-понг. Третья - шахматные столы и тренажеры для посетителей старшего возраста", - отмечается в сообщении.

Согласно проекту, на территории парка появятся три площадки для детей разного возраста. Для владельцев собак в парке обустроят просторную площадку для выгула (более 400 кв.м). Кроме того, проектом предусмотрена сцена с амфитеатром из камня для проведения праздничных мероприятий.

"Основные работы завершат в августе этого года. А высадку деревьев и кустарников и пуско-наладочные мероприятия выполнят в осенний период", - добавил Бирюков.

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