Москвичи смогут посмотреть кино в доме культуры на ВДНХ впервые с момента его реставрации

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Кинопоказы и театральные постановки пройдут в доме культуры на ВДНХ в Москве впервые с момента окончания его полной реставрации в конце 2017 года. Показы планируются в рамках международного фестиваля искусств "Вдохновение", сообщила в четверг пресс-служба АО "ВДНХ".

"Спецпрограммы международного фестиваля искусств "Вдохновение", который состоится на ВДНХ с 20 июля по 5 августа, пройдут в отреставрированном доме культуры (павильон № 84). Фестиваль проводится уже четвертый раз, в этом году его темой стал театр", - говорится в сообщении пресс-службы.

В свою очередь вице-мэр Москвы Наталья Сергунина отметила, что посетителей в доме культуры на ВДНХ ждут уникальные постановки.

"Недавно отреставрированный дом культуры ВДНХ впервые станет одной из площадок знакового городского фестиваля искусств "Вдохновение". Там можно будет посмотреть уникальные театральные постановки. А, кроме того, гостей ждут бесплатные кинопоказы", - отметила Сергунина.

Как говорится в сообщении ВДНХ, специально для фестиваля подготовлена премьерная постановка "Все оттенки Черного", повествующая о поэте Саше Черном.

"Театр наций покажет два моноспектакля из серии "Наше все... " по произведениям Иосифа Бродского и Нодара Думбадзе, а Александр Филиппенко подготовил для фестиваля программу "Здравствуйте, Михаил Михайлович!", на которую его вдохновили два легендарных Михаила - Зощенко и Жванецкий", - поясняется в материалах пресс-службы.

Каждый год фестиваль исследует разные грани искусства: музыкальные произведения, историю театра и драматургии, мультимедиа, импровизацию, сотворчество.

Реставрация дома культуры на ВДНХ началась в 2015 году, а в декабре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин лично открыл отреставрированный объект. Дом культуры был построен в 1954 году по проекту архитекторов Льва Авдотьина, Юрия Корнеева и Леонтия Копырина. В этом павильоне традиционно всегда проходили концерты, спектакли и вечера отдыха.