Власти Москвы выставили на аукцион старинную купеческую усадьбу XIX в. в Басманном районе

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Департамент городского имущества выставил на торги по льготной ставке аренды старинную купеческую усадьбу начала XIX в. в Басманном районе Москвы. Об этом в четверг сообщает пресс-служба департамента.

"Департамент городского имущества выставил на торги по льготной ставке аренды 1 рублей за кв. м. в год объект культурного наследия "Городская усадьба, начало XIX в. - Флигель", расположенный в Басманном районе г. Москвы по адресу: Гороховский пер., д. 19, стр. 4", - говорится в сообщении.

Усадьба является объектом культурного наследия федерального значения, ее площадь - 242,4 кв. м. Начальный размер годовой арендной платы составляет более 2,13 млн рублей. Заявки в аукционе принимаются до 17 августа, торги пройдут 23 августа 2018 года.

Как сообщается на сайте проекта столичной мэрии "Узнай Москву", в середине XIX столетия усадьбой владела купчиха Наталья Григорьевна Лоушкина. С 1863 года ее владельцем был московский купец Карл Гекман, а после 1881 года - Юлий фон Гук, торговый дом которого занимался поставками строительных материалов и металлоизделий. Эта фирма строила первые в Москве здания из железобетона, такие, например, как Верхние торговые ряды, Центральные Хлудовские бани и Музей изящных искусств на Волхонке. В конце XIX века фон Гук продал усадьбу купцу Тимофею Кудрявцеву.

В главном доме усадьбы некоторое время жил известный советский архитектор Николай Колли. Здание флигеля, расположенного справа от главного дома и представляющего собой двухэтажный особняк, украшенный скульптурными украшениями в форме львиных масок и женских голов, было построено в 1903 году. Здесь до революции располагалась частная женская гимназия, в которой преподавала старшая сестра Марины Цветаевой Валерия.

Власти Москвы передадут усадьбу предпринимателю с правом льготной аренды - пока инвестор восстанавливает и приспосабливает строение для современного использования, действует рыночная арендная ставка, но после выполнения обязательств по его восстановлению вступает в силу льготная арендная ставка, равная 1 рублю в год за 1 квадратный метр. Как сообщил глава департамента Максим Гаман, с 2012 года на торгах реализовано 28 объектов культурного наследия, 11 из которых после реставрации инвестором переведены на льготную арендную ставку.