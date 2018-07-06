Метрополитен и МЦК с начала года перевезли более миллиарда пассажиров

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Более 1 млрд пассажиров за первое полугодие текущего года воспользовались поездами метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК), что на 27 млн человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"За шесть месяцев 2018 года Московский метрополитен и МЦК перевезли более 1 млрд 262 млн пассажиров. Это на 27 млн больше, чем за первое полугодие 2017 года", - сказали в пресс-службе.

За первые полгода 2018 года поездами метро воспользовались более 1 млрд 201 млн человек, еще свыше 60,5 млн человек перевезли "Ласточки" по МЦК. При этом, пассажиропоток МЦК вырос на 21% по сравнению с первым полугодием 2017 года.

В пресс-службе назвали рекордсменом по динамике пассажиропотока станцию метро "Саларьево". В первом полугодии 2018 года ей воспользовались 5,8 млн человек, что на треть больше, чем в аналогичный период прошлого года. Станция стала более востребованной за счет жилищного строительства на юго-востоке Москвы, а также экспрессов из аэропорта Внуково: к началу чемпионата мира по футболу между этой станцией и ближайшим аэропортом начали курсировать шаттлы S6.

Значительно вырос пассажиропоток станций "Китай-Город" и "Площадь Революции", расположенных неподалеку от парка "Зарядье". За полгода этими центральными станциями воспользовались более 11 млн и свыше 8 млн человек соответственно. Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил по 1,2 млн пассажиров для каждой из перечисленных станций.

Ежегодно метрополитен перевозит более 2,4 млрд пассажиров. С начала 2018 года открыто восемь новых станций метро, появились новые удобные пересадки с метро на МЦК, которые значительно повысили транспортную доступность жилых районов Москвы и повлияли на рост пассажиропотока в метро.