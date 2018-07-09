Строительство нового здания посольства Швейцарии в Москве завершено

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. В Москве построено новое здание посольства Швейцарии в Огородной слободе. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"По итогам проверок объекта все нарушения участниками строительства устранены. Застройщик готовит документы для ввода нового здания посольства в эксплуатацию", - цитирует пресс-служба главу ведомства Олега Антосенко.

Сдать объект планируется в третьем квартале текущего года. Площадь нового трехэтажного здания составляет 6,2 тыс. кв. м, отмечается в пресс-релизе.