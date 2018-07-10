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Канализационные люки с изображением растений и животных появятся в московском "Зарядье"

Москва
10 июля, 12:14 UTC+3

Первую партию новых люков установят к 17 июля

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Декоративные канализационные люки с изображением растений и животных установят в московском парке "Зарядье". Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Москомархитектуры.

"В парке "Зарядье" появятся новые люки с орнаментными мотивами", - сказали в пресс-службе.

Чтобы люки хорошо вписывались в фирменный стиль, было решено везде использовать фирменный логотип парка - листочек и узнаваемую штриховку. Это необходимо, в частности, для того, чтобы сделать люк менее скользким, пояснили в пресс-службе.

"Обычно на московских люках присутствуют невзрачные рисунки. В "Зарядье" большое внимание уделяется деталям, и я считаю, что сделать дизайн канализационного люка интересным для горожан и туристов, - это правильная идея, она придаст парку еще больше уникальности. Более того, во многих европейских городах, в Японии, в США такой промышленный дизайн давно стал частью фирменного стиля города. Возможно, этот тренд станет актуальным и для Москвы", - привела пресс-служба слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Он уточнил, что увидеть новые люки можно будет уже 17 июля, когда в столице стартует Московский урбанистический форум. "Их будут устанавливать партиями, постепенно заменяя все старые крышки", - уточнил Кузнецов. 

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