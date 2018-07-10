Мосгосстройнадзор сообщил о снижении количества нарушений на столичных стройках

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор зафиксировал снижение количества нарушений на столичных стройках на 14% по итогам первого полугодия 2018 года. Соответствующие данные предоставил журналистам заместитель председателя Мосгосстройнадзора Сергей Музыченко.

"По итогам проверок в первом полугодии 2018 года выявлено свыше 20,7 тыс. нарушений, в первом полугодии 2017 года - 24,1 тыс", - сказал он. Основные претензии ведомство предъявляло к качеству работ, содержанию стройплощадок, отсутствию исполнительной документации, отступлению от проектных решений, нарушению требований пожарной безопасности, экологических и санитарно-эпидемиологических требований, продолжил он.

Наиболее частыми причинами нарушений являлись слабый отбор подрядчиков, в том числе по бюджетным объектам, привлечение низкоквалифицированной рабочей силы, а также ненадлежащий строительный контроль лицами, осуществляющими строительство, сказал замруководителя ведомства.

По итогам надзорной деятельности Мосгосстройнадзором выдано 3,3 тыс. предписаний об устранении нарушений, что на 15% меньше, чем в первом полугодии 2017 года - 3,8 тыс. "Большая часть нарушений устранена, в бюджет города поступило 295,4 млн рублей административных штрафов, в федеральный бюджет - 23,9 млн рублей", - сказал Музыченко.