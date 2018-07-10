Собянин открыл спортивный парк "Братеевская пойма" на юге Москвы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник открыл новый парк "Братеевская пойма" на юге столицы.

"Помимо бейсбольного поля здесь много чего еще: и волейбольное [поле], и футбольное, площадки воркаута. Вообще, это спортивный парк, один из лучших спортивных парков Москвы", - сказал Собянин, общаясь с воспитанниками бейсбольной школы.

По его словам, в новом паре было благоустроено 80 га территории, еще около 50 га занимает каскад прудов. "Это сопоставимо с парком Горького, но он [парк "Братеевская пойма"] насыщен спортивными объектами. Надеюсь, новое поле позволит добиться вам полноценного успеха", - сказал мэр Москвы.

Всего парк "Братеевская пойма" занимает территорию площадью 190 га на правом берегу Москвы - от улицы Алма-Атинская до проектируемого проезда № 5402. Он находится в одном из наиболее широких участков Москворецкой поймы, включающем низовье реки Городни.

О благоустройстве парка

Благоустройство парка было начато в июле 2017 года. А концепция создания современного парка отдыха в Братеевской пойме была разработана с учетом мнения москвичей, принявших участие в голосовании на портале "Активный гражданин". В нем обустроены 12 спортивных зон - бейсбольное поле, футбольное поле (зимой - каток с искусственным льдом), поле для мини-футбола, площадка для паркура, две воркаут-площадки, скейтпарк, баскетбольная площадка, две волейбольных площадки, площадка для игры в настольный теннис, теннисный корт.

Кроме того, в парке обустроены пять детских площадок, три зоны тихого отдыха, летний открытый солярий с деревянными шезлонгами, площадка с качелями, установлены 23 беседки и зона для пикника. Также в парке созданы 700-метровая экологическая тропа, пункты проката, 13 км освещенных велодорожек, площадки для выгула собак, летний кинотеатр, сцена для проведения мероприятий и несколько кафе.

Вдоль берега Москвы-реки обустроены десять пирсов, а также 14 спусков к воде для любителей рыбной ловли. При этом в Братеевской пойме сохранились обширные водно- болотные угодья и луга - места обитания десятков видов животных и растений.