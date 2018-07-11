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Шатры армии Наполеона и средневековый университет появятся в Москве к фестивалю по истории

Москва
11 июля, 10:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Ежегодный фестиваль "Времена и эпохи" пройдет с 10 по 22 августа

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль "Времена и эпохи" пройдет в Москве с 10 по 22 августа. Российские и европейские клубы реконструкторов воссоздадут разные эпохи - от каменного до конца XX века - на 30 городских площадках, а гости фестиваля смогут увидеть костюмированные спектакли, послушать лекции и даже стать студентами средневекового университета, сообщается в среду на портале мэрии Москвы.

"Ежегодный фестиваль "Времена и эпохи" пройдет в столице с 10 по 22 августа. Его основные площадки расположатся на Тверской площади, Никитском, Страстном и Тверском бульварах, в Камергерском переулке и на Профсоюзной улице. <...> В разных частях города заработают 30 площадок, на которых свои программы представят российские и европейские клубы реконструкторов", - говорится в сообщении.

Площадки будут работать ежедневно с 11:00 мск до 21:00 мск, вход на них будет свободным. Так, на Тверском бульваре воссоздадут атмосферу Отечественной войны 1812 года: там установят шатры армии Наполеона и Александра I. Гости этой площадки смогут увидеть солдат и офицеров в мундирах начала XIX века, побывать на полевой кухне, а также оценить работу мастера полковой кузницы.

На Никитском бульваре представят быт начала XX века, воссозданный по произведениям Антона Чехова. Также покажут спектакли по мотивам его рассказов и пьес. На Страстном бульваре пройдут лекции, посвященные работе Московского уголовного розыска (МУР). Средневековый университет, где гости смогут изучить устройство средневековых машин, открытия Леонардо да Винчи и искусство алхимии откроется в Камергерском переулке.

На Профсоюзной улице можно будет ознакомиться с бытом работников столичных вокзалов XIX и XX веков. На время стать стилягой и танцевать под джаз можно будет на Тверской площади, где по вечерам будет играть музыка, а на сцене будут читать популярные в 1960-е гг. стихи.

В прошлом году фестиваль "Времена и эпохи. Собрание" проходил в Москве с 1 по 12 июня, на нем были представлены 12 эпох. Фестиваль посетили около 5 млн человек.

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