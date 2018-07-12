В Москве разрабатывают проекты благоустройства более 30 км новых набережных

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Проекты благоустройства более 30 км новых набережных разрабатываются в Москве. Об этом сообщил журналистам главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в ходе церемонии открытия первой очереди набережной на территории бывшего Московского судостроительного завода в Нагатинском затоне.

"В работе - около 30 км набережных. Мы будем проводить этап корректировки планов, но очевидно, что реке уделяется внимание. И я думаю, что в ближайшие годы она может и должна быть одним из центральных проектов", - сказал он. Данный объем проектов выполняется в рамках запущенной в 2014 году программы развития территорий, прилегающих к Москве-реке, пояснил Кузнецов.

В частности, концепция развития набережной в Нагатинском затоне была определена в ходе международного конкурса, итоги которого подвели в 2015 году, напомнил Кузнецов. Благоустройство проводилось в рамках строительства ЖК "Ривер парк" за счет инвестиций застройщика, и город намерен продолжать эту практику в рамках благоустройства Москвы-реки, продолжил он.

"Совместные модели капитализирует территорию для инвесторов и делают городскую среду более привлекательной в целом", - подчеркнул главный архитектор Москвы. По его словам, участие в благоустройстве городских набережных принимают девелоперские компании ЛСР, Capital Group, "Дострой", "Западный порт".

В настоящее время в Нагатинской затоне благоустроена первая часть набережной длиной 700 м, в свою очередь заявил председатель совета директоров компании-застройщика "Речников Инвест" и руководитель компании "АЕОН Девелопмент" Дмитрий Старостин.

"На первую фазу было потрачено 100 млн рублей, и мы заплатили 210 млн за аренду у города", - сказал он. Наряду с концепцией компании-победителя конкурса Wow Haus девелоперская компания использовала опыт благоустройства набережных Копенгагена и Осло как стран со схожим климатом. Проект подразумевал строительство набережной длиной 1,5 км в вдоль затона с маяком в конечной точке, окончательно работы будут завершены через три года, заключил девелопер.