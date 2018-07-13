Украшенный светодиодами трамвай выйдет на улицы Москвы в честь Дня транспорта

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Праздничный трамвай, украшенный светодиодными огнями, будет курсировать с 13 по 15 июля от станции метро "Университет" до Чистых прудов в честь Дня московского транспорта, который пройдет 14 июля. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба единого транспортного портала Москвы.

"Москвичи и гости города смогут увидеть праздничный трамвай с пятницы по воскресенье с пяти вечера до двух часов ночи. <...> 39-й маршрут популярен у горожан и туристов - это одно из "экскурсионных" направлений, трамвай проезжает по живописным улицам среди городских достопримечательностей", - цитирует портал слова генерального директора предприятия "Мосгортранс" Леонида Антонова.

Из окон трамвая можно увидеть Свято-Данилов и Донской монастыри. Трамвай также идет по Бульварному кольцу мимо старинных домов и усадеб в центре столицы.

День московского транспорта будет отмечаться второй раз. Праздник приурочен к дате запуска в Москве первого общественного транспорта - конки, которая вышла на маршрут 7 июля 1872 года