Эксперты: рост малого бизнеса должен стать трендом для России

МОСКВА, 12 мая. /Кор. ТАСС Юлия Ермилова/. В конце апреля 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом об итогах работы правительства в 2016 году, заявил о необходимости увеличения доли малых и средних компаний в российской экономике с 20% до 50%.

"Малые предприятия в настоящий момент создают приблизительно 20% экономики в нашей стране, чуть меньше даже. А сколько нужно? Мы все время задаем себе этот вопрос. Но и ответ на него есть. Как в других развитых экономиках - не менее 50%. Вот это является главной целью, и, конечно, ради этого нужно изыскивать разные новые инструменты", - сказал он.

Медведев также подчеркнул, что за период с августа 2016 года по апрель 2017 года количество малых предприятий выросло на 8%. При этом, по мнению премьера, правительство должно мониторить ситуацию с малым бизнесом.

Ранее, в июне 2016 года правительство РФ для стимулирования темпов роста сектора отечественного малого и среднего бизнеса утвердило Стратегию развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года. Стратегия направлена на создание единой системы господдержки субъектов МСП, увеличение доступности предпринимателей к льготному финансированию, создание условий для повышения производительности труда на малых и средних предприятиях.

Курс на предпринимателей

По мнению заместителя руководителя корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Светланы Кузнецовой, расширение доступа малого бизнеса к государственным закупкам, а также использование различных специализированных инструментов поддержки предпринимателей может существенно повлиять на рост данного сектора.

"Существенному увеличению числа малых и средних предприятий в России будет способствовать использование специализированных инструментов поддержки и расширение доступа предпринимателей к госзакупкам. К примеру, электронная система поддержки малого и среднего предпринимательства "Бизнес-навигатор МСП" сегодня помогает решить большинство потребностей по ведению бизнеса у владельцев малых компаний. Сегодня на портале (smbn.ru) зарегистрировано около 50 тысяч действующих и потенциальных предпринимателей", - подчеркнула она.

Также, по ее словам, корпорация МСП продолжит работу по расширению рынков сбыта и содействию увеличении доли участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием.

"С начала текущего года общий объем таких закупок составил более 400 млрд рублей, прогнозный показатель на 2017 год - 1,6 трлн рублей. Это огромный рынок сбыта. Для обеспечения доступности финансовой поддержки корпорация продолжит развитие Национальной гарантийной системы (трехуровневая система поддержки малого бизнеса) и реализацию Программы льготного кредитования субъектов МСП 6,5%", - подчеркнула Кузнецова.

"Обелить" малый бизнес

Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов считает, что необходимо создать условия для "обеления" теневого сектора экономики, чтобы рост малого бизнеса стал долгосрочным трендом.

"Необходимо создать условия для обеления теневого сектора экономики, а это прежде всего и есть малый бизнес. Убежден, что одной политики "кнута" тут не хватит. Нужно стимулировать людей работать в белую. Дать малому бизнесу реальные налоговые каникулы для новых промышленных предприятий, реальные надзорные каникулы для всех на пару лет, в целом резко снизить административный гнет - не больше двух проверок в год", - подчеркнул Титов.

Также, он отметил, нужно менять мышление чиновников "на земле". Прежде всего речь о муниципалитетах, ведь именно они оказывают основную долю услуг бизнесу. Есть предложение оставлять в муниципалитетах большую часть налогов с малых и средних российских компаний, чтобы местные власти имели реальную заинтересованность в развитии бизнеса в регионах.

Главное, не мешать

В свою очередь, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин отметил, что для роста и увеличения числа малых средних компаний в России, необходимо создать комфортные условия для развития предпринимателей и не мешать развиваться бизнесу на начальном этапе.

"Надо создать комфортные условия для развития и не мешать бизнесу развиваться. Поясню, доступные и долгосрочные кредиты, комфортная среда для бизнеса с ключевой процентной ставка Центробанка не более 5% годовых (прим. – сейчас ставка ЦБ 9,25%). Кроме того, нужно упростить механизмы ведения бизнеса. Сейчас огромное количество времени и сил уходит на заполнение и сдачу запутанной документации, отчетов, внесение платежей", - сказал он.

По его словам, одним из важных требований для стимулирования долгосрочного тренда роста малого бизнеса является работа по созданию единого образовательного комплекса для начинающих предпринимателей и снижение давления контрольно-надзорных органов для бизнесменов.

Сопредседатель общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров согласился с мнением главы ТПП РФ и подчеркнул, что создание комфортной среды для малого бизнеса и уменьшение вмешательства государственных органов в работу малых и средних предприятий существенно повлияет на развитие всего сектора отечественного МСБ.

"Комфортность ведения бизнеса можно достичь с помощью уменьшения количества бюрократических процедур и уменьшения контрольно-надзорных функций государства. Их можно убрать или сделать существенно реже. Кроме того, можно создать определенные налоговые преференции для малого бизнеса, к примеру, в высокотехнологичных отраслях экономики", - подчеркнул Назаров.