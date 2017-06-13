Онлайн-конференция "От идеи до успеха: Портал Бизнес-навигатора МСП"

Ответы на вопросы предпринимателей, принявших участие в совместной онлайн-конференции Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства и информационного агентства ТАСС на тему "От идеи до успеха: Портал Бизнес-навигатора МСП".

На вопросы предпринимателей ответил генеральный директор ООО "ТАСС Информационные технологии" Глеб Грозовский.

Мы активно участвуем в системе госзакупок по лакоткани и текстолиту. На вашем сайте есть возможность бесплатно разместить несколько прайсов и пять ежемесячных объявлений? (Константин, компания "Ансет")

Если ваша компания внесена в реестр МСП, то в рамках закупленной Корпорацией МСП лицензии вы можете, зарегистрировавшись как представитель компании, бесплатно разместить на портале "ТАСС-Бизнес" три объявления и один прайс-лист. Если вашего предприятия нет в реестре МСП или вам надо размещать больше объявлений, это можно сделать, приобретя премиум-доступ.

Можно ли настроить функцию контроля постоянного обновления арбитражных дел по выбранным контрагентам? (Елена К., Волгоград)

В рамках закупленной Корпорацией МСП лицензии вы можете это делать в ручном режиме. Приобретение премиального доступа позволяет настроить автоматический мониторинг.

Как мне найти льготные закупки, которые сейчас играются конкретно для малого бизнеса? (Владимир Ежов, Нижневартовск)

В разделе объявления закладка "Покупка" позволяет, используя фильтры "Закупки" и "МСП", отобрать контракты только для субъектов МСП. То же можно сделать и для планов закупок. Более подробно ознакомиться с возможностями системы "ТАСС-Бизнес" можно в инструкции пользователя.

Доступ на ваш портал является полностью бесплатным для малых и средних компаний? Чем вы отличаетесь от системы СПАРК? (Евгений Константинович, Нижний Новгород)

В рамках закупленной Корпорацией МСП лицензии субъектам МСП бесплатно предоставляется следующий набор сервисов:

регистрационные и контактные данные;

отзывы о компании;

контракты;

совокупный результат официальных проверок;

финансовое состояние;

подробные результаты официальных проверок;

публикация трех объявлений;

публикация прайс-листа;

публикация профиля своей компании;

аналитика по регионам и отраслям;

занятость и уровень жизни;

компании, обороты и кредитование.

Мониторинг выбранных компаний и закупок - платные сервисы.

Портал "ТАСС-Бизнес" имеет простой, интуитивно понятный интерфейс, цена продукта является одной из самых низких на рынке.

С помощью вашей аналитики можно посмотреть тенденцию к увеличению или уменьшению закупок в определенной сфере, а также сравнить со смежными отраслями? (Иван Аветов, Зеленоград)

Нельзя.