Онлайн-конференция "От идеи до успеха: Портал Бизнес-навигатора МСП"

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Ответы на вопросы предпринимателей, принявших участие в совместной онлайн-конференции Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства и информационного агентства ТАСС на тему "От идеи до успеха: Портал Бизнес-навигатора МСП".
На вопросы предпринимателей ответил генеральный директор ООО "ТАСС Информационные технологии" Глеб Грозовский.
Мы активно участвуем в системе госзакупок по лакоткани и текстолиту. На вашем сайте есть возможность бесплатно разместить несколько прайсов и пять ежемесячных объявлений? (Константин, компания "Ансет")
Если ваша компания внесена в реестр МСП, то в рамках закупленной Корпорацией МСП лицензии вы можете, зарегистрировавшись как представитель компании, бесплатно разместить на портале "ТАСС-Бизнес" три объявления и один прайс-лист. Если вашего предприятия нет в реестре МСП или вам надо размещать больше объявлений, это можно сделать, приобретя премиум-доступ.
Можно ли настроить функцию контроля постоянного обновления арбитражных дел по выбранным контрагентам? (Елена К., Волгоград)
В рамках закупленной Корпорацией МСП лицензии вы можете это делать в ручном режиме. Приобретение премиального доступа позволяет настроить автоматический мониторинг.
Как мне найти льготные закупки, которые сейчас играются конкретно для малого бизнеса? (Владимир Ежов, Нижневартовск)
В разделе объявления закладка "Покупка" позволяет, используя фильтры "Закупки" и "МСП", отобрать контракты только для субъектов МСП. То же можно сделать и для планов закупок. Более подробно ознакомиться с возможностями системы "ТАСС-Бизнес" можно в инструкции пользователя.
Доступ на ваш портал является полностью бесплатным для малых и средних компаний? Чем вы отличаетесь от системы СПАРК? (Евгений Константинович, Нижний Новгород)
В рамках закупленной Корпорацией МСП лицензии субъектам МСП бесплатно предоставляется следующий набор сервисов:
Мониторинг выбранных компаний и закупок - платные сервисы.
Портал "ТАСС-Бизнес" имеет простой, интуитивно понятный интерфейс, цена продукта является одной из самых низких на рынке.
С помощью вашей аналитики можно посмотреть тенденцию к увеличению или уменьшению закупок в определенной сфере, а также сравнить со смежными отраслями? (Иван Аветов, Зеленоград)
Нельзя.