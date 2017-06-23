На tass.ru пройдет онлайн-конференция на тему "Финансовая господдержка предпринимателей"

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На сайте tass.ru состоится онлайн-конференция на тему: "Финансовая господдержка предпринимателей: стимулирование развития малого и среднего бизнеса".
Вопросы принимаются по адресу pr@corpmsp.ru с 26 июня по 3 июля, ответы будут опубликованы 11 июля.
Участие в онлайн-конференции примут:
– член правления - руководитель Дирекции каналов продаж и взаимодействия с финансовыми организациями-партнерами Корпорации МСП Алексей Потапов,
– председатель правления, член наблюдательного совета МСП Банка Дмитрий Голованов,
– вице-президент Сбербанка Андрей Шаров,
– директор департамента госпрограмм и проектов с господдержкой Банка "Открытие" Антон Васильев,
– председатель правления Банка Казани Оскар Прокопьев,
– исполнительный директор НО "Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания" Александра Питкянен.
Расширение доступа малых и средних компаний к заемному финансированию – одно из приоритетных направлений поддержки сегмента МСП в России. На вопросы об основных механизмах такой поддержки, а также условиях участия в программах для МСБ расскажут спикеры онлайн-конференции.