Немецкая Heunisch Guss запустит под Калугой завод по производству литья в 2019 году

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Немецкая компания Heunisch Guss при поддержке Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) запустит в Калужской области завод по производству литья и механообработки сырья, ввод в строй первой очереди запланирован на 2019 год. Как сообщили в четверг в пресс-службе корпорации МСП, вопросы запуска производства обсуждались на встрече представителей корпорации с руководством ПАО "Агрегатный завод" - российским партнером немецкой компании Heunisch Guss GmbH.

По мнению руководителя дирекции международной деятельности корпорации МСП Никиты Банцекина, новое производство станет важным проектом корпорации по локализации иностранного производства в России.

"Реализация "дорожной карты" позволит создать условия для привлечения инвестиций, будет способствовать дальнейшему развитию промышленного потенциала Калужской области, созданию новых рабочих мест. Запуск линии <…> станет одним из важных проектов по локализации иностранного производства в России при участии Корпорации МСП. В целом крупный бизнес Германии на сегодняшний день демонстрирует высокую активность в данном вопросе. Корпорация ведет аналогичную работу по поиску российских поставщиков сегмента малого и среднего бизнеса для семи немецких компаний", - сказал Банцекин.

Инвестиционный проект по строительству литейного производства и механообработки деталей будет реализован в два этапа. На первом планируется запуск линии механообработки деталей, произведенных компанией Heunisch Guss GmbH, на втором - локализация литейного производства на площадях ПАО "Агрегатный завод".

По мере реализации проекта Корпорация МСП, в соответствии с "дорожной картой", сформирует перечень потенциальных поставщиков продукции, необходимой для запуска литейного производства, из числа российских малых и средних компаний. Кроме того, Корпорация окажет содействие дочерней компании Heunisch Guss GmbH, которую планируется создать для реализации проекта, при определении рынков сбыта, включая анализ планов закупок крупнейших компаний с государственным участием и инфраструктурных монополий.