Премьер-министр Дагестана поручил проверить фонды по финансовой поддержке субъектов МСП

МАХАЧКАЛА, 27 июня. /ТАСС/. Председатель правительства Дагестана Артем Здунов поручил своему первому заместителю Рамазану Алиеву проверить деятельность фондов содействия кредитованию и микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства республики. Такое поручение премьер-министр региона дал своему первому заместителю Рамазану Алиеву в ходе совещания по вопросам оказания помощи субъектам малого и среднего бизнеса в среду в Махачкале.

"Сегодня глава правительства Дагестана Артем Здунов провел совещание по Фонду содействия кредитованию субъектов МСП и Фонду микрофинансирования субъектов МСП республики. Он поручил первому замредседателя правительства Рамазану Алиеву создать комиссию для оперативной проверки деятельности упомянутых республиканских фондов", - сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

Как отметили в пресс-службе, Здунов предложил оценить эффективность этих организаций. "Надо разобраться, как ведется работа, выполняются ли уставные цели, куда направляются деньги, и какой результат мы получим. Главная задача - охват как можно большего количества субъектов предпринимательства. Кроме того, процентная ставка должна быть максимально низкой", - сказал премьер-министр республики.

По данным пресс-службы администрации главы и правительства Дагестана, общая сумма средств, выделенных обоим фондам в период с 2008 по 2017 год, составила около 1 млрд рублей. "В то же время имели место факты их незаконного использования, о чем свидетельствует ряд судебных разбирательств", - сообщили в пресс-службе.