ЦБ предложил меры стимулирования кредитования МСБ и ипотеки

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Банк России разработал меры по стимулированию кредитования МСБ, проектного финансирования, ипотеки и кредитования по программам долевого строительства, а также секьюритизации кредитов и дестимулированию кредитования сделок по слиянию и поглощению. Предложения ЦБ представлены к обсуждению в докладе для общественных консультаций "Стимулирующее банковское регулирование", опубликованном на сайте регулятора.

Помимо перехода к пропорциональному регулированию, которое предусматривает разделение банков по размеру капитала на банки с универсальной лицензией и банки с базовой лицензией, стимулировать кредитование малого и среднего предпринимательства будут изменения в общем банковском регулировании.

"В частности, планируется увеличить размер ссуд МСП для включения в портфель однородных ссуд со средним финансовым положением заемщика. Проработан вопрос о возможности отнесения гарантий АО "Корпорация МСП" к обеспечению I категории качества. Планируется также дополнить перечень информации, используемой для анализа финансового положения заемщика - субъекта МСП", - указывает ЦБ на своем сайте.

Для развития проектного финансирования регулятор предлагает использовать показатели качества инвестиционных проектов из подхода "Базеля II" к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов (IRB-подход, ПВР). В частности, предусмотрен специальный порядок определения размера расчетного резерва - исходя из уровня кредитоспособности заемщика, присваиваемого в соответствии с порядком, установленным в порядке расчета величины кредитного риска банков с использованием подхода на основе внутренних рейтингов.

"В отношении данных кредитов не будут применяться повышенные нормы резервирования при отсутствии платежей свыше двух лет, а также не будет проводиться оценка реальности деятельности заемщика", - указывают в ЦБ.

Аналогичный подход регулятор, возможно, будет применять к требованиям по формированию резервов по кредитам в рамках программ финансирования долевого строительства жилья. Это даст возможность банкам наращивать объемы проектного финансирования, в том числе в жилищной сфере, отмечают в ЦБ.

Предложения по ипотеке

Для стимулирования рынка ипотеки Банк России предлагает изменить требования по формированию резервов на возможные потери по ссудам. Одновременно с этим ЦБ стимулирует ипотеку с низким риском, установив коэффициенты риска для ипотечных кредитов в зависимости от степени их надежности.

В области секьюритизации Банк России вводит новый порядок расчета кредитного риска по сделке - расчетное значение коэффициентов риска будет определяться качеством секьюритизируемых активов и структурой сделки. "Этот подход является более льготным для случаев "хорошей" секьюритизации, основанной на качественных активах, эффективном управлении рисками и раскрытии информации", - указывают в ЦБ.

Банк России также планирует дестимулировать кредитование банками сделок слияний и поглощений, которые не способствуют экономическому росту, сообщает регулятор.