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ТАСС и "Чердак" приглашают заглянуть в будущее науки и технологий

Справочная информация Новости агентства
29 августа, 11:30 UTC+3
Агентство и научно-популярный портал проведут месяц знаний MOST
Материал из 1 страницы

29 августа ТАСС и его научно-популярный мультимедийный портал "Чердак" открывают месяц знаний MOST (Московская Открытая Science-Территория), посвященный образованию, науке и технологиям будущего.

Посетителей сайтов и официальных аккаунтов ТАСС и "Чердака" в соцсетях ждут интерактивные тесты и конкурсы, интересные тексты, видеоконтент и инфографика, а также онлайн-общение с ведущими учеными и экспертами в сфере науки и технологий.

Партнерами проекта выступили Министерство образования и науки РФ, издательства "Альпина Паблишер" и "Альпина non-fiction", портал "Теории и практики", журнал "Вокруг света" и социальная сеть "ВКонтакте".

MOST продлится четыре недели, каждая из которых будет посвящена отдельным темам: "Образование", "Наука", "Профессии" и "Технологии будущего".

Пользователи узнают о технологиях и научных разработках, которые, возможно, кардинально изменят жизнь человечества завтра, обсудят с экспертами будущее интернета и новейшие образовательные методики в России и за рубежом, проверят, насколько их собственные представления о развитии современной науки соответствуют последним тенденциям. 

"Обсудим самый широкий спектр вопросов: от навыков и профессий, которые нужно освоить сегодня, чтобы не оказаться безработным завтра, до черных дыр, конденсата Бозе-Эйнштейна, исторических загадок и метаматериалов ближайшего будущего. Одной из главных "фишек" проекта станут еженедельные ток-шоу, которые будут вестись в прямом эфире из пресс-центра ТАСС. Их гостями будут ученые, представители инновационных российских компаний и стартапов, эксперты в сфере образования", - сообщил руководитель проекта "Чердак" Егор Быковский. 

По его словам, самые активные участники MOSTа смогут принять участие в ток-шоу, предварительно зарегистрировавшись в соцсетях. Остальных организаторы ждут в прямых эфирах в сообществах ТАСС во "ВКонтакте" и Facebook, где можно будет оставить комментарий и выиграть призы от издательств за самые интересные вопросы. 

Официальные аккаунты ТАСС во "ВКонтакте"Facebook и Twitter. Официальные аккаунты и портала "Чердак" во "ВКонтакте"Facebook и Twitter.

Издательство "Альпина Паблишер" и его аккаунты в Facebook и "ВКонтакте""Альпина нон-фикшн" и его аккаунт в Facebook

"Теории и практики" - платформа для обмена знаниями и ее аккаунт в Facebook.

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