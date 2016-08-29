ТАСС и "Чердак" приглашают заглянуть в будущее науки и технологий

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29 августа ТАСС и его научно-популярный мультимедийный портал "Чердак" открывают месяц знаний MOST (Московская Открытая Science-Территория), посвященный образованию, науке и технологиям будущего.
Посетителей сайтов и официальных аккаунтов ТАСС и "Чердака" в соцсетях ждут интерактивные тесты и конкурсы, интересные тексты, видеоконтент и инфографика, а также онлайн-общение с ведущими учеными и экспертами в сфере науки и технологий.
Партнерами проекта выступили Министерство образования и науки РФ, издательства "Альпина Паблишер" и "Альпина non-fiction", портал "Теории и практики", журнал "Вокруг света" и социальная сеть "ВКонтакте".
MOST продлится четыре недели, каждая из которых будет посвящена отдельным темам: "Образование", "Наука", "Профессии" и "Технологии будущего".
Пользователи узнают о технологиях и научных разработках, которые, возможно, кардинально изменят жизнь человечества завтра, обсудят с экспертами будущее интернета и новейшие образовательные методики в России и за рубежом, проверят, насколько их собственные представления о развитии современной науки соответствуют последним тенденциям.
"Обсудим самый широкий спектр вопросов: от навыков и профессий, которые нужно освоить сегодня, чтобы не оказаться безработным завтра, до черных дыр, конденсата Бозе-Эйнштейна, исторических загадок и метаматериалов ближайшего будущего. Одной из главных "фишек" проекта станут еженедельные ток-шоу, которые будут вестись в прямом эфире из пресс-центра ТАСС. Их гостями будут ученые, представители инновационных российских компаний и стартапов, эксперты в сфере образования", - сообщил руководитель проекта "Чердак" Егор Быковский.
По его словам, самые активные участники MOSTа смогут принять участие в ток-шоу, предварительно зарегистрировавшись в соцсетях. Остальных организаторы ждут в прямых эфирах в сообществах ТАСС во "ВКонтакте" и Facebook, где можно будет оставить комментарий и выиграть призы от издательств за самые интересные вопросы.
Официальные аккаунты ТАСС во "ВКонтакте", Facebook и Twitter. Официальные аккаунты и портала "Чердак" во "ВКонтакте", Facebook и Twitter.
Издательство "Альпина Паблишер" и его аккаунты в Facebook и "ВКонтакте". "Альпина нон-фикшн" и его аккаунт в Facebook.
"Теории и практики" - платформа для обмена знаниями и ее аккаунт в Facebook.