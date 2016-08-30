Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ТАСС стал самым цитируемым информагентством России в июле

Справочная информация Новости агентства
30 августа, 15:52 UTC+3
ТАСС по итогам июля вновь возглавил "Топ-5" самых цитируемых в российских СМИ информационных агентств по данным компании "Медиалогия"
Материал из 1 страницы
©  ТАСС / Сергей Шахиджанян

Агентство заняло первое место в рейтинге с индексом цитируемости 13 845,13. Следом – РИА "Новости" (13 238,80), "Интерфакс" (8 083,85), "Рамблер" (422,09), "Росбалт" (302,37).

Напомним, июнь первая тройка завершила со следующими показателями: ТАСС – 14 431,18; РИА "Новости" – 13 259,77; "Интерфакс" – 7 893,73.

Индекс цитируемости – это показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Основой для расчета рейтинга является база СМИ, включающая около 31,5 тыс. российских источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

"Медиалогия" более пяти лет формирует и публикует рейтинги цитируемости СМИ. При этом публиковать данные по цитируемости информагентств компания стала только с октября 2015 года, и с этого момента ТАСС является неизменным лидером рейтинга.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
21
"Фестиваль, который очень нужен российской фотографии": Фотопарад в Угличе
3
В Екатеринбурге установили мемориальную доску сотруднику ТАСС на памятнике клавиатуре
4
В Госдуме открылась выставка "неформатных" фотографий депутатов
Инфографика
Итоги работы Ольги Смородской на посту президента ФК "Локомотив"
Пересмотр кадров
Как защититься от гепатита
Hyperloop: что надо знать о сверхскоростном транспорте будущего
Выборы-2016
Пройди тест и узнай, из заявлений каких партий состоит твоя идеальная партия!
От картонных кандидатов до портретов на молоке: как превзойти соперника в агитации
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция Москвы провела проверку по штрафу, выписанному за блики от фар
2
Медведев: доиндексация пенсий в форме единовременной выплаты - справедливое решение
3
Ушаков: вместо трехсторонней встречи по Украине состоятся две двусторонки
4
Глава ФСБР: документов о передаче медали Бесика Кудухова индийскому борцу нет
5
В Грузии число отравившихся на свадьбе возросло до 200
6
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
7
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
Темы дня
Реклама