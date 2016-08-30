ТАСС стал самым цитируемым информагентством России в июле

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Агентство заняло первое место в рейтинге с индексом цитируемости 13 845,13. Следом – РИА "Новости" (13 238,80), "Интерфакс" (8 083,85), "Рамблер" (422,09), "Росбалт" (302,37).
Напомним, июнь первая тройка завершила со следующими показателями: ТАСС – 14 431,18; РИА "Новости" – 13 259,77; "Интерфакс" – 7 893,73.
Индекс цитируемости – это показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Основой для расчета рейтинга является база СМИ, включающая около 31,5 тыс. российских источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.
"Медиалогия" более пяти лет формирует и публикует рейтинги цитируемости СМИ. При этом публиковать данные по цитируемости информагентств компания стала только с октября 2015 года, и с этого момента ТАСС является неизменным лидером рейтинга.