Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 64.81
€ 72.76
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фотовыставку, посвященную ЧМ-2018, представили в Уральском центре ТАСС

Справочная информация Новости агентства
14 сентября, 10:59 UTC+3
Герои выставки фотографа Станислава Белоглазова – дворовые футболисты из разных стран
Материал из 1 страницы
© Станислав Белоглазов

Выставка екатеринбургского фотографа Станислава Белоглазова, приуроченная к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™, открылась в Уральском региональном информационном центре ТАСС в Екатеринбурге. На ней представлены фотографии детей и взрослых из разных стран, играющих в дворовой футбол.

"К ЧМ-2018 мы совместно с уральским информационным центром ТАСС решили организовать выставку фотографий, – рассказал Белоглазов welcome2018.com. – Я много путешествовал, объездил более 120 стран, снимал игры, в которые играют люди, в частности, футбол. Футбол – это не просто игра, но и форма общения людей, способ взаимодействия, достаточно начать играть, и становится неважно, кто какой религии, кто каких политических взглядов".

На выставке представлены фото из Бангладеш, Македонии, Непала, Кубы, Израиля, Гондураса, Марокко. Ее герои – люди разного возраста и социального положения. В Непале фотограф смог запечатлеть монахов буддийского храма, играющих в футбол. "Люди во всем мире играют в футбол, даже когда для этого нет условий, например, плетут мячи из прутьев", – уточнил фотограф.

Серия, в которой представлены фотографии 2008-2010 годов, формировалась в течение нескольких лет. В дальнейшем фотограф планирует расширить проект работами 2010-2016 годов. Выставка продлится до 20 октября.

Станислав Белоглазов – фотограф и путешественник, занимается фотографией с 1998 года, в 2002 году основал фотоагентство, позднее открыл фотошколу.

Подробнее ознакомиться с работами Станислава Белоглазова, представленными в Уральском информационном центре ТАСС, можно на сайте welcome2018.com.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
21
"Фестиваль, который очень нужен российской фотографии": Фотопарад в Угличе
3
В Екатеринбурге установили мемориальную доску сотруднику ТАСС на памятнике клавиатуре
4
В Госдуме открылась выставка "неформатных" фотографий депутатов
Инфографика
Итоги работы Ольги Смородской на посту президента ФК "Локомотив"
Пересмотр кадров
Hyperloop: что надо знать о сверхскоростном транспорте будущего
Как защититься от гепатита
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Адвокат прокомментировал сообщения о €300 млн на швейцарских счетах Захарченко
2
Винус Уильямс разочарована утечкой информации о приеме запрещенных препаратов
3
Владелец "ЦентрОбуви" объявлен в розыск
4
Автор предложения о лишении через суд ученых степеней уволен из Минобрнауки
5
В Москве при ограблении продавец закрыла налетчика в магазине
6
В Якутии медведь напал на геолога АК "Алроса", тело человека не найдено
7
Представитель ООН посетил несовершеннолетних диверсантов Украины в ДНР
Темы дня
Реклама