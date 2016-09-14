Фотовыставку, посвященную ЧМ-2018, представили в Уральском центре ТАСС

Выставка екатеринбургского фотографа Станислава Белоглазова, приуроченная к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™, открылась в Уральском региональном информационном центре ТАСС в Екатеринбурге. На ней представлены фотографии детей и взрослых из разных стран, играющих в дворовой футбол.

"К ЧМ-2018 мы совместно с уральским информационным центром ТАСС решили организовать выставку фотографий, – рассказал Белоглазов welcome2018.com. – Я много путешествовал, объездил более 120 стран, снимал игры, в которые играют люди, в частности, футбол. Футбол – это не просто игра, но и форма общения людей, способ взаимодействия, достаточно начать играть, и становится неважно, кто какой религии, кто каких политических взглядов".

На выставке представлены фото из Бангладеш, Македонии, Непала, Кубы, Израиля, Гондураса, Марокко. Ее герои – люди разного возраста и социального положения. В Непале фотограф смог запечатлеть монахов буддийского храма, играющих в футбол. "Люди во всем мире играют в футбол, даже когда для этого нет условий, например, плетут мячи из прутьев", – уточнил фотограф.

Серия, в которой представлены фотографии 2008-2010 годов, формировалась в течение нескольких лет. В дальнейшем фотограф планирует расширить проект работами 2010-2016 годов. Выставка продлится до 20 октября.

Станислав Белоглазов – фотограф и путешественник, занимается фотографией с 1998 года, в 2002 году основал фотоагентство, позднее открыл фотошколу.

Подробнее ознакомиться с работами Станислава Белоглазова, представленными в Уральском информационном центре ТАСС, можно на сайте welcome2018.com.