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2016 год в фотографиях ТАСС

Справочная информация Новости агентства
26 декабря, 16:45 UTC+3
Всё, чем запомнился уходящий 2016-й, – победы и потери, памятные события и лучшие кадры репортеров ТАСС увидят москвичи и гости столицы на фотовыставке перед главным зданием агентства
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Выставка "2016 год в фотографиях ТАСС" открылась в канун новогодних праздников перед зданием агентства на Тверском бульваре. По традиции это не только рассказ о самых громких событиях в нашей стране и мире в уходящем году. Часто репортеры ТАСС становились очевидцами завораживающих природных явлений, необычных и порой даже смешных эпизодов, и эти кадры также вошли в фотоподборку.

Так, зрители увидят первое в истории посещение патриархом Московским и всея Руси Кириллом Антарктиды и российской антарктической станции "Беллинсгаузен" на острове Ватерлоо (авторы фото: пресс-служба патриарха Московского и всея Руси/ТАСС); акцию памяти жертв терактов в Брюсселе (Иван Батырев); шествие "Бессмертного полка" 9 мая во Владивостоке (Юрий Смитюк); встречу российских спортсменов с президентом России Владимиром Путиным в Кремле накануне Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (Михаил Метцель); кадры из охваченной войной Сирии (Валерий Шарифулин); первый запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" (Марина Лысцева) и выборы в Госдуму VII созыва (Владимир Смирнов). В числе других событий, которыми также запомнился 2016 год, – возвращение после капитального ремонта к месту постоянной стоянки у Петроградской набережной в Санкт-Петербурге крейсера "Аврора" (Руслан Шамуков), выступление Сергея Лазарева на "Евровидении-2016" (Вячеслав Прокофьев) и открытие в Москве памятника крестителю Руси князю Владимиру Великому (Артем Геодакян).

Фотокорреспондент ТАСС Юрий Смитюк стал свидетелем одного из красивейших природных явлений Земли – метеорного потока Геминиды, а снимок чеченской невесты, сделанный Валерием Шарифулиным 24 ноября 2016 года в Грозном, был отмечен британским изданием Guardian как один из лучших кадров дня.  

Каким бы ни был для каждого из нас 2016 год, он почти уже история, до нового года остается пять дней! В наступающем 2017 году мы желаем вам здоровья, благополучия и исполнения всех желаний! 

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