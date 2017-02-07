Перед зданием ТАСС откроется выставка о новом в российской науке

Самый действенный способ популяризировать науку – рассказывать о сложном просто и наглядно, например, с помощью рисунка. Научно-популярный портал "Чердак" с успехом применяет этот принцип на практике, отмечая уже второй год подряд в феврале одновременно и День российской науки, и свой собственный день рождения.

8 февраля перед главным зданием ТАСС на Тверском бульваре, 2 развернется выставка графических рисунков "Подойди ближе. Все оттенки российской науки" дизайнера Аиши Ги. Иллюстрации расскажут, в честь кого назван 118-й элемент таблицы Менделеева – оганесон, чем полезно мозгу изучение иностранных языков и что физики смогли "поймать" только в 2016 году, хотя Альберт Эйнштейн писал об этом еще сто лет назад.

Выставка будет открыта до середины марта, после чего она отправится в путешествие по крупным российским городам и федеральным научным центрам.

Напомним, научно-популярный портал "Чердак", открытый ТАСС в партнерстве с Минобрнауки в 2015 году, рассказывает о научной работе в российских университетах и национальных исследовательских центрах, а также об академической науке и инновационном предпринимательстве.