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Фотовыставка "Война и милосердие: уроки истории" откроется в Ростове-на-Дону

Справочная информация Новости агентства
26 апреля, 17:15 UTC+3
Фотографии из архивов ТАСС, Международного комитета Красного Креста и Музея современной истории России будут представлены на приуроченной ко Дню Победы выставке в Театре драмы им. Максима Горького
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© Международный комитет Красного Креста

27 апреля в Ростове-на-Дону в Театре драмы им. М. Горького открывается фотовыставка "Война и милосердие: уроки истории. Из архивов МККК, ТАСС и Государственного музея современной истории России". Она приурочена к 72-й годовщине окончания Великой Отечественной войны и пройдет в дни чествования ветеранов.

Главная идея, лежащая в основе экспозиции, а также деятельности самого Красного Креста проста: даже на войне должно быть место для человечности и сострадания.

На редких архивных снимках XIX-ХХ веков запечатлены примеры истинного гуманизма и милосердия, с которыми сотрудники Российского и Советского обществ Красного Креста и МККК помогали попавшим в беду людям. Красный Крест занимался спасением раненых, розыском и репатриацией военнопленных, подготовкой санитарных дружин, донорством, организацией пунктов питания для голодающего мирного населения и многими другими гуманитарными вопросами.

Большинство из представленных в экспозиции фотографий ТАСС относятся к периоду Великой Отечественной войны. И это не случайно, поскольку репортеры агентства – люди, чьи имена сегодня навечно вписаны в летопись военной журналистики, – запечатлели для истории все 1418 дней и ночей Великой Отечественной.

"С помощью этой выставки мы хотим познакомить зрителей с работой Красного Креста во время вооруженных конфликтов и еще раз подчеркнуть героизм тех, кто оказывал помощь пострадавшим, – отметил глава ростовского офиса МККК Пьер-Эмманюэль Дюкруэ. – Наши сотрудники по всему миру и сегодня продолжают добиваться соблюдения правил войны, помогая тем, кто не участвует в вооруженных действиях, какую бы сторону они не представляли".

Отметим, показ фотовыставки "Война и милосердие: уроки истории" в Театре драмы им. М. Горького станет третьим по счету с начала этого года. Другие прошли в Государственном Кремлевском дворце в рамках юбилейных XXV Международных Рождественских образовательных чтений, а также в парламенте Республики Беларусь.

Увидеть экспозицию можно будет до 14 мая.

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