Российская книжная палата отметила вековой юбилей

27 апреля 2017 года Российской книжной палате (филиалу ТАСС) исполнилось 100 лет. О совершенствовании системы обязательного экземпляра, роли РКП и тенденциях книжного дела в России на пресс-конференции в ТАСС рассказали генеральный директор агентства Сергей Михайлов, директор РКП Елена Ногина, президент Ассоциации книгоиздателей России Константин Чеченев, президент Российской государственной библиотеки Виктор Федоров, президент Гильдии книжников Борис Есенькин и член правления Российского книжного союза Марина Каменева. Также поздравить Книжную палату со 100-летним юбилеем приехали коллеги из Казахстана, Армении и Беларуси.

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов отметил, что РКП успешно работает в составе информагентства. "Сегодня исполнилось 100 лет Российской книжной палате – одному из старейших учреждений культуры. С 2013 года РКП стала частью ТАСС". Сергей Михайлов напомнил, что в свое время вокруг этого было сломано немало копий. "Но мы по-дружески справились с непростым вопросом интеграции. И сегодня можно сказать, что мы работаем как единый и целый организм", – отметил он и процитировал поздравление от президента Владимира Путина, который назвал РКП "книжной памятью России".

В свою очередь Елена Ногина рассказала об истории Книжной палаты и ее деятельности сегодня, в том числе о важнейших событиях последних лет. Одно из них произошло в конце 2015 года, когда РКП работала уже в составе ТАСС: было подписано соглашение о вступлении России в лице ТАСС и его филиала РКП в Международный центр нумерации периодических изданий ISSN.

Другие участники пресс-конференции отметили большой вклад Российской книжной палаты в становление и развитие книжного дела, а также пожелали ей профессионального долголетия.

О Российской книжной палате

РКП была основана 10 мая (27 апреля по старому стилю) 1917 года постановлением Временного правительства. Она стала первым в мире государственным учреждением, созданным специально для регистрации и вечного хранения произведений печати.

В структурном подразделении РКП – Национальном фондохранилище – содержится самая полная коллекция печатной продукции на русском языке и национальных языках народов России, собиравшаяся с 1917 года и насчитывающая более 80 млн единиц хранения.

Это не только различные книги, газеты и журналы, диссертации и рефераты, карты и ноты, художественные календари и изоиздания, но также открытки и афиши, плакаты и эстампы, и даже этикетки, театральные программки, меню ресторанов и многое другое.

С 2013 года Российская книжная палата работает в составе Информационного агентства России "ТАСС".