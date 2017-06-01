"ТАСС-Бизнес" объединит данные институтов развития о мерах господдержки предпринимателей

В России будет создан ресурс, который объединит информацию о мерах государственной поддержки бизнеса. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе ПМЭФ-2017 Агентством стратегических инициатив, Внешэкономбанком, корпорацией МСП, Фондом развития промышленности, Российским фондом прямых инвестиций, фондом "Росконгресс" и Информационным агентством России "ТАСС".

Участники соглашения объединяются в союз, который будет открыт для новых членов, включая региональные институты развития. Новый проект станет стимулом для предпринимательской и инвестиционной активности за счет упрощения поиска актуальной информации о мерах поддержки, оказываемых федеральными и региональными институтами развития.

"АСИ всегда обращал внимание на проблему низкой интеграции институтов развития, которая связана с отсутствием общей коммуникационной стратегии и "единой точки входа", – отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, – поэтому мы рады и всячески поддерживаем инициативу создания такого союза".

Крупнейшие институты развития – АСИ, корпорация МСП, ВЭБ, ФРП, РФПИ, а также Росконгресс и ТАСС – намерены согласовать единые стандарты сбора и представления информации с учетом уже действующих ресурсов, таких как портал бизнес-навигатора корпорации МСП. Как заявил генеральный директор корпорации МСП Александр Браверман, "за счет улучшения кооперации между институтами развития пользователи портала смогут получить более актуальную и исчерпывающую информацию о всех типах мер поддержки".

Участники союза будут взаимодействовать в рамках единого протокола по принципу crowd sourcing – каждая организация будет самостоятельно публиковать свою информацию, а взамен получит доступ к данным других участников союза.

"Создаваемый ресурс будет также использоваться в интересах различных площадок по продвижению инвестиционного потенциала страны, таких как портал investinregions.ru, за продвижение которого с 2017 года отвечает фонд "Росконгресс", – заявил директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.

По словам заместителя председателя Внешэкономбанка Алексея Иванченко, ВЭБ приветствует создание единой базы мер поддержки, особенно региональных. "ВЭБ нацелен на проактивную поддержку проектов опережающего развития. Для этого мы создаем в регионах сеть наших сертифицированных менеджеров, которые будут осуществлять поиск потенциальных инвестиционных проектов для ВЭБ в соответствии с нашими требованиями и приоритетами. Агрегатор станет для них рабочим инструментом и позволит выстроить единую коммуникационную среду с бизнесом. А значит, мы будем более эффективно и быстро находить интересные проекты, привлекать в них инвестиции банка и других институтов развития", – отметил зампредседателя ВЭБ.

Новый сервис будет работать на базе агрегатора открытых данных – платформы "ТАСС-Бизнес". Как сообщил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, "каждый пользователь сможет адаптировать услугу под свои потребности. Доступ предпринимателей к базовой информации о мерах поддержки, размещаемой на платформе, будет бесплатным. При этом коммерческой составляющей проекта станет реализация дополнительных сервисов с использованием собранных данных в интересах участников рынка и в целях поддержки и развития проекта".

"Единая цифровая платформа, аккумулируя информацию о существующих мерах государственной поддержки, может стать информационным фундаментом для российских предпринимателей и открыть им выходы на федеральный и региональные рынки", – подчеркнул в свою очередь советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.