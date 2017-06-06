Информационно-деловому медиапроекту ТАСС DV.land исполнился год

Год назад, 6 июня 2016 года, ТАСС вывел на рынок DV.land – информационно-деловой ресурс, рассказывающий о жизни самого большого региона России, занимающего около 36 % территории страны, – Дальнего Востока.

Ресурс смог объединить в единое информационное пространство все девять регионов Дальневосточного федерального округа: Чукотский автономный округ, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурскую, Магаданскую, Сахалинскую и Еврейскую автономную области.

Пользователям из центральной части России он помогает спланировать будущие путешествия, познакомиться с культурой и традициями коренных народов Севера, узнать об интересных фактах истории, оценить экономический потенциал региона и найти много другой нужной и полезной информации.

Для жителей Дальнего Востока ресурс стал важнейшим средством для общения друг с другом, инструментом, позволяющим "достучаться" до федеральных чиновников и рассказать о положении дел на местах. "Самыми преданными пользователями канала DV.land в WhatsApp являются наши читатели в Магадане, Анадыре и Биробиджане, – рассказывает руководитель редакции "Дальний Восток" Ирина Фоминцова. – Они не только активно обсуждают новые публикации, рассказывают интересные истории, но и делятся проблемами, чаще социальными. Благодаря таким контактам редакция узнает много полезной информации для будущих материалов, а люди в регионах чувствуют себя услышанными. Так, с помощью портала жители чукотского Билибино узнали о перспективах своего города от представителей компании "Росатом" – местные чиновники на их вопросы почему-то ответить не смогли. Благодаря серии публикаций на DV.land были обозначены проблемы, имевшиеся в системе здравоохранения Еврейской АО, которые затем стали решаться на самом высоком уровне. И таких примеров у нас очень много", –рассказывает Ирина.

То, что портал востребован в обществе, подтверждает и аналитика. Так, по данным Google Analytics, число уникальных пользователей портала за год превысило 1,1 млн человек. Это люди разных возрастных групп и интересов: от молодежи до старшего поколения. Его читают не только в России, Белоруссии, Казахстане, Молдавии и на Украине, но и в Германии, США, Израиле, Болгарии, Эстонии, Канаде и ряде других стран. В числе самых популярных рубрик – "Новости", "Спецпроекты", "История" и "Территория".

Благодаря порталу DV.land были открыты новые имена журналистов, которые теперь стали популярны не только на Дальнем Востоке: Алексей Суконкин, Иван Егорычев и Мария Окулова из Владивостока, Алексей Петрук из Биробиджана, фоторепортеры Павел Соболев, Макс Авдеев, Сергей Горшков, Сергей Краснощеков, Сергей Доля и много других талантливых авторов.

"За годы работы на информационном поле ТАСС дал жизнь многим успешным проектам, и DV.land не исключение. Нам удалось показать Дальний Восток не просто как точку на карте, а как очень многогранный и интересный регион, показать читателям его особенности. Считаю, что задача, которая была поставлена при создании DV.land, – восполнить дефицит информации о жизни дальневосточных регионов в федеральном медиаполе – успешно выполняется. В этом большая заслуга редакции портала. Создание комплексных медиаресурсов о российских регионах – в их числе "Дальний Восток" и "Это Кавказ" – позитивно воспринято аудиторией. В ближайшие годы мы намерены продолжить активную работу в этом направлении", – отметил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Работа портала DV.land отмечена и в профессиональной среде. В конце 2016 года ресурс стал лауреатом Всероссийского конкурса за лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений в медиа "СМИротворец-2016", а также лучшим тематическим СМИ по версии премии "Золотой сайт – 2016".