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Еврейский кинофестиваль в Москве пройдет при информподдержке ТАСС

Справочная информация Новости агентства
9 июня, 14:24 UTC+3

Откроет кинопоказ фильм "Вчерашний расцвет" с участием известного немецкого актера Ларса Айдингера

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Актриса Юлия Высоцкая в кадре из фильма режиссера Андрея Кончаловского "Рай".

Актриса Юлия Высоцкая в кадре из фильма режиссера Андрея Кончаловского "Рай"

© Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing/ТАСС

Третий Еврейский кинофестиваль пройдет в российской столице с 12 по 20 июня. В рамках киносмотра будет показано более 50 работ, отобранных оргкомитетом для конкурсной программы. В их числе – художественные, анимационные, документальные и короткометражные фильмы из России, США, Франции, Израиля, Польши, Испании, Дании, Канады, Великобритании и других стран.

Информационное агентство России "ТАСС" выступит генеральным инфопартнером фестиваля. ТАСС расскажет о его главных событиях на своих новостных лентах и на сайте tass.ru.

По данным организаторов, почти 80% картин, вошедших в конкурсную программу, будут показаны в России впервые. В этом году работы фестиваля объединяет тема культуры: жизнь народа в диаспоре и Израиле, семейные ценности, вопросы идентификации, история евреев XX века, религия и искусство. Откроет киносмотр российская премьера комедийной драмы "Вчерашний расцвет", которую представит известный немецкий актер, режиссер и музыкант Ларс Айдингер. Фильм, рассказывающий об исследователе, который занимается изучением событий Холокоста, получил в 2016 году Большой приз на кинофестивале в Токио.

В числе других заметных работ, представленных в конкурсной программе, – лента "Демон", сочетающая каббалистическую мифологию и современный жанр ужасов; комедия "Евреи" с Шарлоттой Генсбур в главной роли; драма "Стефан Цвейг: Прощание с Европой" о последних годах жизни классика мировой литературы; триллер "Грязные волки" о сложном выборе между собственным выживанием и спасением других.

Кинопоказы, как и в прошлые годы, будут сопровождаться обширной образовательной программой: лекциями, мастер-классами, встречами с известными деятелями кино и культуры. В их числе –   специальное мероприятие "Рай". О героях Андрея Кончаловского", гостями которого станут режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая. Показы и специальные мероприятия пройдут в Центре документального кино, Еврейском музее и центре толерантности и на других площадках.

Московский Еврейский кинофестиваль организован при поддержке фонда "Генезис", Российского еврейского конгресса, Еврейского агентства "Сохнут", Федерации еврейских общин России, Еврейского делового клуба "Соломон" и кинокомпании Ark Pictures. За два предыдущих года мероприятие посетили более 8 тыс. зрителей, было показано свыше 50 лучших киноработ последних лет, посвященных еврейской тематике.

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