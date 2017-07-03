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ТАСС и Синьхуа открыли фотовыставку "Взгляд в прошлое и будущее"

Справочная информация Новости агентства
3 июля, 18:00 UTC+3

Совместная фотовыставка ТАСС и Синьхуа, посвященная сотрудничеству России и Китая, открылась перед штаб-квартирой ТАСС в преддверии III форума СМИ двух стран

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4 июля в Москве в рамках визита Председателя КНР Си Цзиньпина в РФ пройдет III форум СМИ России и Китая, участие в котором примут представители ведущих медиа двух стран.

Фотовыставка "Взгляд в прошлое и будущее" рассказывает о многолетней дружбе и сотрудничестве народов двух стран в экономике, образовании, медицине, транспорте, культуре и оборонной сфере. Экспозиция основана на архивных снимках Фотохроники ТАСС и государственного информационного агентства КНР Синьхуа.

Многие из представленных фотографий российские зрители увидят впервые. Это и выступление всемирно известного скрипача Леонида Когана в зале Хуайжэньтан в Пекине (1952 г., Ци Гуаньшань/Синьхуа); и закладка фундамента нового здания Посольства КНР в СССР неподалеку от МГУ на Ленинских горах (1957 г., Фотохроника ТАСС); и церемония встречи во Владивостоке кораблей ВМС Китая, прибывших для участия в учениях «Морское взаимодействие – 2015» (2015 г., Юрий Смитюк / ТАСС); а также снимки советских специалистов, помогающих Китаю в работе по разведке полезных ископаемых в горах Циляньшаня (1957 г., Ху Юэ/Синьхуа) и китайских туристов и российских космонавтов в невесомости на борту самолета-лаборатории «Атлас Аэроспейс» (2004 г., Чэнь Цзяньли/Синьхуа); и многие другие.

Площадка для выставки – сквер перед ТАСС – выбран не случайно. ТАСС еще в 30-х годах прошлого столетия первым из российских СМИ открыл корпункт в КНР. А в 2016 году отмечалось 60-летие сотрудничества ТАСС и Синьхуа.

В наши дни взаимодействие информационного агентства России "ТАСС" и медиа Китая осуществляется по многим направлениям. "Мы успешно работаем как на информационном поле – освещаем деятельность межгосударственных организаций БРИКС, ШОС, АТЭС, инициативы "Один пояс - один путь" и т.д., так и в рамках профессиональных медийных форумов и конгрессов – OANA, Всемирный конгресс русской прессы, российско-китайский медиафорум и другие. Для журналистов российских и китайских СМИ ежегодно организуются пресс-туры, в ходе которых коллеги могут познакомиться с культурой, традициями и экономикой наших государств. Помимо этого, мы активно развиваем совместные издательские и просветительские проекты ", – рассказал генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

“Синьхуа и ТАСС пережили события, которыми отмечены традиционная дружба и сотрудничество между Китаем и Россией. Мы были и являемся свидетелями этой дружбы, активными участниками развития китайско-российских партнерских отношений и стратегического взаимодействия”, - подчеркнул генеральный директор государственного информационного агентства КНР Синьхуа Цай Минчжао.

Отметим, III форум СМИ России и Китая станет главным событием завершающихся в ноябре этого года перекрестных Годов СМИ двух стран. 

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