Стартовал конкурс ТАСС на лучшую фотографию нашей страны

К участию в фотоконкурсе приглашаются фотографы-любители и профессионалы из всех регионов нашей страны. Конкурсные фотографии должны быть сделаны на территории России и соответствовать одной из семи тематических категорий: пейзаж, городские зарисовки, природа, животные, культура, люди, традиции и обычаи.

Для участия в конкурсе необходимо прислать от одного до пяти снимков на почту photokonkurs2017@tass.ru с указанием ФИО, контактного телефона, времени и места съемки, а также названий фоторабот.

Призеры конкурса станут обладателями фототехники Sony. Помимо этого, ежемесячно будет присуждаться спецприз за лучшее техническое исполнение фотографии. Отдельно своих победителей выберут редакции проектов "Это Кавказ" и DV.land.

Конкурс продлится до 13 ноября. После этого экспертное жюри выберет трех победителей.

Подробно ознакомиться с правилами проведения конкурса и техническими требованиями к фотографиям можно на странице http://photokonkurs2017.tass.ru