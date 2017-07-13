Стартовал конкурс ТАСС на лучшую фотографию нашей страны

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К участию в фотоконкурсе приглашаются фотографы-любители и профессионалы из всех регионов нашей страны. Конкурсные фотографии должны быть сделаны на территории России и соответствовать одной из семи тематических категорий: пейзаж, городские зарисовки, природа, животные, культура, люди, традиции и обычаи.
Для участия в конкурсе необходимо прислать от одного до пяти снимков на почту photokonkurs2017@tass.ru с указанием ФИО, контактного телефона, времени и места съемки, а также названий фоторабот.
Призеры конкурса станут обладателями фототехники Sony. Помимо этого, ежемесячно будет присуждаться спецприз за лучшее техническое исполнение фотографии. Отдельно своих победителей выберут редакции проектов "Это Кавказ" и DV.land.
Конкурс продлится до 13 ноября. После этого экспертное жюри выберет трех победителей.
Подробно ознакомиться с правилами проведения конкурса и техническими требованиями к фотографиям можно на странице http://photokonkurs2017.tass.ru