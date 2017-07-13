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Стартовал конкурс ТАСС на лучшую фотографию нашей страны

Справочная информация Новости агентства
13 июля, 14:03 UTC+3

С 13 июля открыт прием работ на участие в фотоконкурсе "Стоп-кадр. От Северного Кавказа до Дальнего Востока", организаторами которого выступили ТАСС и его медиапроекты "Это Кавказ" и DV.land

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К участию в фотоконкурсе приглашаются фотографы-любители и профессионалы из всех регионов нашей страны. Конкурсные фотографии должны быть сделаны на территории России и соответствовать одной из семи тематических категорий:  пейзаж, городские зарисовки, природа, животные, культура, люди, традиции и обычаи.

Для участия в конкурсе необходимо прислать от одного до пяти снимков на почту photokonkurs2017@tass.ru с указанием ФИО, контактного телефона, времени и места съемки, а также названий фоторабот.

Призеры конкурса станут обладателями фототехники Sony. Помимо этого, ежемесячно будет присуждаться спецприз за лучшее техническое исполнение фотографии. Отдельно своих победителей выберут редакции проектов "Это Кавказ" и DV.land.

Конкурс продлится до 13 ноября. После этого экспертное жюри выберет трех победителей.

Подробно ознакомиться с правилами проведения конкурса и техническими требованиями к фотографиям можно на странице http://photokonkurs2017.tass.ru

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