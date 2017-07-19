ТАСС расскажет о самых интересных событиях фестиваля "Московское лето. Цветочный джем"

20 июля в Москве стартует фестиваль "Московское лето. Цветочный джем". Его тема – сладости и цветы. На 42 площадках по всему городу москвичи и гости столицы смогут полюбоваться необычными цветочными композициями, попробовать десятки видов и сортов мороженого, варенья и всевозможных лакомств, а также посетить концерты и поучаствовать в квестах, мастер-классах и других мероприятиях.

По задумке организаторов каждый из 18 дней праздника будет посвящен своей теме. Так, 20 июля пройдет день торта, 21 июля – пряника, 22 июля – мороженого, 30 июля – меда, 31 июля – конфет и т. д., в ходе которых известные кондитеры и шеф-повара проведут мастер-классы и расскажут о секретах приготовления любимых десертов. В рамках фестиваля состоится конкурс на создание рецепта конфеты, которая получит право носить имя российской столицы – "Москва".

Лучшие ландшафтные архитекторы, дизайнеры и флористы России и мира в дни фестиваля превратят Москву в цветущий сад. Бульвары, улицы, площади и парки города будут украшены по проектам финалистов Открытого международного конкурса ландшафтного дизайна, итоги которого будут объявлены в рамках фестиваля "Цветочный джем" 5 августа. Посетители смогут не только полюбоваться оригинальными клумбами, цветочными панно и арт-объектами, но и освоить азы флористики и садоводства на мастер-классах и других мероприятиях.

Продлится фестиваль до 6 августа.

ТАСС – генеральный информационный партнер фестиваля.

Узнать о местах проведения фестиваля "Московское лето. Цветочный джем" и его программе можно на сайте mos.ru и других городских информационных ресурсах.