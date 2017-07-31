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ТАСС открыл выставку о "Золотом кольце России"

Справочная информация Новости агентства
31 июля, 16:06 UTC+3

В экспозицию вошли фотографии городов, которые дали начало российскому государству

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© Дмитрий Перцев/ТАСС

Фотовыставка "Колокольные звоны Золотого кольца России" открылась сегодня перед штаб-квартирой ТАСС в центре Москвы. Экспозиция приурочена к 50-летию главного туристического маршрута страны.

Для выставки были отобраны снимки из фотоархива ТАСС, посвященные древнейшим русским городам, среди которых Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Углич, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир. Самые известные достопримечательности, шедевры русского зодчества, многие из которых внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, исторические события, редкие моменты из повседневной жизни – все это можно увидеть на фотографиях, сделанных на протяжении последнего столетия.

Каждый снимок сопровождается текстом, в котором представлены интересные факты о городах "Золотого кольца", связанных с ними историях и легендах. Посетители выставки смогут узнать о том, где находится столица игрушечного промысла России, за что бит плетьми угличский колокол, увидеть церкви и мельницы, которые возводились с помощью единственного инструмента – топора.

Информационное агентство России "ТАСС" уделяет особое внимание популяризации легендарного туристического маршрута. В этом году к его 50-летнему юбилею ТАСС запустил специальный проект "Обрученные с мастерством", посвященный городским легендам "Золотого кольца России". В нем представлены иллюстрированные репортажи из современной жизни десяти старинных русских городов.  

Туристический маршрут "Золотое кольцо" – один из самых известных брендов советского времени и современной России. Автором этого термина был журналист и литератор Юрий Бычков. В ноябре – декабре 1967 года он опубликовал в газете "Советская культура" серию очерков о древнерусских городах под общей рубрикой "Золотое кольцо". Сегодня легендарный маршрут переживает второе рождение, входящие в него регионы объединились для выработки единого календаря событийных мероприятий и совершенствования качества туристических услуг. 

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