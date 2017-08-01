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ТАСС – генеральный информационный партнер "Фотопарада в Угличе"

Справочная информация Новости агентства
1 августа, 10:31 UTC+3

Выставка работ фотокорреспондента ТАСС Валерия Матыцина будет представлена на XI Международном фестивале фотографии "Фотопарад в Угличе"

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© Владимир Смирнов/ТАСС

Со 2 по 6 августа в Угличе пройдет ежегодный XI Международный фестиваль фотографии "Фотопарад в Угличе".

"Информационное агентство России "ТАСС" на протяжении последних лет является генеральным информационным партнером "Фотопарада в Угличе", показывая на фестивале самые яркие и интересные фотопроекты агентства. В их числе премьера масштабного проекта "Вся страна", в ходе которого был оцифрован исторический фонд фотографий ТАСС с начала ХХ века, ретроспектива к 70-летию победы "Было и стало" об истории освобожденных в годы Великой Отечественной войны городов, фотоэкспедиции ТАСС в Крым, на Кавказ и другие", – отметил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

В этом году участники и гости "Фотопарада в Угличе" увидят работы собственного корреспондента ТАСС в Ростове-на-Дону, дипломанта российских и международных выставок Валерия Матыцина. Экспозиция – она называется "Перепутье" – приурочена к 30-летию деятельности мастера в составе ТАСС и отражает самые яркие моменты творческого пути автора. Ее идея – показать многогранность и разнообразие жизни вдалеке от шумной столицы. Ведь за время работы в агентстве Валерий объездил многие регионы России и зарубежные страны. Поэтому для выставки в Угличе были отобраны наиболее выразительные и запоминающиеся кадры, которые вряд ли оставят зрителей равнодушными.

Также 3 августа в рамках рабочей сессии фестиваля Валерий Матыцин выступит с лекцией на тему "Работа новостного фотографа в экстремальных условиях". Мэтр поделится опытом с молодым поколением фотожурналистов и расскажет об особенностях жизни и съемки в экстремальных условиях: в многомесячных фотоэкспедициях на север страны – на Белое и Баренцево моря, в ненецкую тундру, заполярную Воркуту, на Северную Землю, и в экстремально опасных командировках в эпицентры боевых действий – в Чечню, Дагестан, Осетию, Донбасс.

Отметим, в 2017 году тема памяти станет лейтмотивом всех мероприятий "Фотопарада в Угличе": конкурса "Точка на карте. Память места", а также лекций, дискуссий и семинаров. Как пояснили организаторы фестиваля, выбор темы не случаен и связан со столетием революционных событий 1917 года, которое отмечается в этом году. Информационно-познавательный медиаресурс "Это Кавказ", партнер фестиваля, учредил специальную номинацию конкурса "Точка на карте. Память места", она называется "Это Кавказ". Автор лучшей работы о регионе получит приз этого ресурса ТАСС.

Кроме того, руководитель Редакции фотоинформации ТАСС Константин Лейфер войдет в состав экспертов портфолио-ревю фестиваля.

Прочитать более подробную информацию о фестивале, его участниках и программе можно на сайте мероприятия www.photofest-uglich.ru

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