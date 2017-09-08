Фотовыставка к 870-летию Москвы открылась перед зданием ТАСС

Сегодня, 8 сентября, перед штаб-квартирой ТАСС на Тверском бульваре, 2 открылась фотовыставка "Самая-самая Москва", посвященная 870-летию столицы.

В ряду российских городов Москва всегда была городом максимальных значений во всем: количестве достопримечательностей, блеске храмов и дворцов, высоте небоскребов и т. д. Все самое красивое, интересное и необычное сосредоточивалось здесь.

Основу экспозиции составляют ретроспективные фотографии ТАСС, запечатлевшие меняющийся облик и темп жизни столицы за последнее столетие. Так, одна из самых красивых точек Москвы, с которой открывается живописная панорама города – Воробьевы горы – еще в 1920-х годах была простой деревней, но москвичи приезжали полюбоваться красотой этих мест в прошлом столетии так же, как и сейчас. Другой снимок, тоже датированный началом ХХ века, напомнит о том, что исконное место Триумфальной арки, установленной в честь победы русского народа в Отечественной войне 1812 года, – на площади Тверской Заставы.

Фоторепортажи журналистов ТАСС рассказывают и о знаковых событиях прошлого. Например, как был осуществлен самый крупный переезд домов в Москве в 1930-е годы, что в конце 1940-х – начале 1950-х годов были возведены семь знаменитых сталинских высоток. В числе других громких событий – встреча первого космонавта планеты Юрия Гагарина, приезд в СССР в 1969-м звезд итальянского кино – Марчелло Мастроянни, Софи Лорен и Карло Понти, гастроли немецкой группы Boney M в 1978 году, летние Олимпийские игры в Москве и другие.

Авторы представленных на выставке работ – известные фоторепортеры ТАСС, в числе которых Николай Петров, Борис Игнатович, Наум Грановский, Соломон Тулес, Виктор Будан, Валентин Мастюков, Игорь Зотин, Александр Щербак и другие.