Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фотовыставка к 870-летию Москвы открылась перед зданием ТАСС

Справочная информация Новости агентства
8 сентября, 13:08 UTC+3

"Самая-самая Москва" – так называется экспозиция, рассказывающая о самых громких исторических событиях и известных достопримечательностях города

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ТАСС / Елена Жиганова

Сегодня, 8 сентября, перед штаб-квартирой ТАСС на Тверском бульваре, 2 открылась фотовыставка "Самая-самая Москва", посвященная 870-летию столицы.

В ряду российских городов Москва всегда была городом максимальных значений во всем: количестве достопримечательностей, блеске храмов и дворцов, высоте небоскребов и т. д. Все самое красивое, интересное и необычное сосредоточивалось здесь.

Основу экспозиции составляют ретроспективные фотографии ТАСС, запечатлевшие меняющийся облик и темп жизни столицы за последнее столетие. Так, одна из самых красивых точек Москвы, с которой открывается живописная панорама города – Воробьевы горы – еще в 1920-х годах была простой деревней, но  москвичи приезжали полюбоваться красотой этих мест  в прошлом столетии так же, как и сейчас. Другой снимок, тоже датированный началом ХХ века, напомнит о том, что исконное место Триумфальной арки, установленной в честь победы русского народа в Отечественной войне 1812 года, – на площади Тверской Заставы.

Фоторепортажи журналистов ТАСС рассказывают и о знаковых событиях прошлого. Например, как был осуществлен самый крупный переезд домов в Москве в 1930-е годы, что в конце 1940-х – начале 1950-х годов были возведены семь знаменитых сталинских высоток. В числе других громких событий – встреча первого космонавта планеты Юрия Гагарина, приезд в СССР в 1969-м звезд итальянского кино – Марчелло Мастроянни, Софи Лорен и Карло Понти, гастроли немецкой группы Boney M в 1978 году, летние Олимпийские игры в Москве и другие.

Авторы представленных на выставке работ – известные фоторепортеры ТАСС, в числе которых Николай Петров, Борис Игнатович, Наум Грановский, Соломон Тулес, Виктор Будан, Валентин Мастюков, Игорь Зотин, Александр Щербак и другие.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
26
В Нью-Йорке открылась выставка фотографий ТАСС об истории русского балета
3
Фотокорреспонденты ТАСС вышли в финал конкурса им. Андрея Стенина
Старший корреспондент редакции новостей Московского региона ТАСС Нино Иосебадзе (вторая слева) и мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время церемонии награждения журналистов за освещение московских событий в 2016 году
6
Собянин вручил премии Москвы в области журналистики
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД Франции предложил "добавить специй" в диалог с Москвой
2
Несколько эрмитажных котов пострадали из-за задымления
3
МИД Украины выразил протест РФ в связи с задержанием украинца Павла Гриба
4
В результате конфликта пассажиров на станции метро "Третьяковская" мужчина ранен ножом
5
Захарова: политика США в отношении России вызывает вопросы
6
В Иркутской области ребенок погиб на детской площадке
7
Пожар в подвале Эрмитажа ликвидирован
Темы дня
Новости партнеров
Реклама