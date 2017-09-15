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Фотовыставка "Такой разный Северный Кавказ" откроется перед ТАСС

Справочная информация Новости агентства
15 сентября, 17:16 UTC+3

Экспозиция приурочена к двухлетию мультимедийного информационно-познавательного портала ТАСС "Это Кавказ"

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Увидеть самобытность северокавказских регионов и захватывающие дух пейзажи смогут зрители фотовыставки "Такой разный Северный Кавказ", которая откроется перед зданием ТАСС по адресу: Тверской бульвар, 2. Экспозиция приурочена к двухлетию мультимедийного информационно-познавательного портала ТАСС "Это Кавказ", ее тема –  #люди, #жизнь, #пространство и #ценности – то есть все то, чему посвящен и сам ресурс.

Все представленные на выставке снимки не только тематически соответствуют рубрикам сайта, но и являются иллюстрациями наиболее интересных материалов, вышедших на портале с момента его открытия. Каждая фотография снабжена QR-кодом, отсканировав который можно прочитать статью о том или ином событии, истории или точке на карте.

В частности, здесь можно узнать об увлечениях и редком для страны скалолазном районе – Селитряных скалах на Ставрополье; познакомиться с удивительной историей Карачаево-Черкесии и жемчужиной чеченских и дагестанских гор – озером Кезеной-Ам и его окрестностями; спланировать свой будущий weekend и прочитать об интересных туристических маршрутах, достопримечательностях и знаковых точках Махачкалы, Грозного и Ингушетии; попробовать приготовить вкусные десерты и т. д.

Также на выставке представлены работы призеров ежегодного Международного фестиваля фотографии "Фотопарад в Угличе". Фотографии, сделанные Егором Лазуренко из г. Сатка Челябинской области (снимок "3 800"), Евгением Курсковым из Санкт-Петербурга (снимок "Тропы") и Владиславом Багно из Москвы (снимок "Соседи"), победили в спецноминации "Это Кавказ" конкурса "Точка на карте. Малые города", который ежегодно проводится в рамках фестиваля.

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