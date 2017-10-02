Яблоневое дерево ТАСС появилось в саду Главкино в Москве

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Яблоневое дерево агентства ТАСС появилось в саду около кинотелевезинного комплекса "Главкино" в воскресенье. Посадил яблоню руководитель департамента корпоративных коммуникаций ТАСС Дмитрий Перцев.
В акции "Главкиносад", приуроченной к проходящему в России Году экологии, приняли участие многие деятели культуры, в том числе актеры Андрей Мерзликин и Сергей Безруков. С приветственным словом перед гостями выступил генеральный директор "Главкино" и старший вице-президент ВТБ Владислав Мельников.
"Впервые в 1948 году Александр Довженко посадил яблоневый сад на площадке "Мосфильма", потом это вошло в моду и сегодня мы хотим, чтобы площадка "Главкино" стала большим примером для будущего поколения – быть продолжателями этой традиции", – поделился Мельников.
Актер Сергей Безруков посвятил посадку своего дерева фильму "Годунов", в съемках которого он примет участие. "Здесь, в "Главкино" я посадил яблоневое дерево в честь исторического проекта "Годунов", который начнет сниматься уже в декабре на телеканале "Россия", – рассказал Безруков.
По словам актера, в съемках фильма примут участие ученые-историки, картина будет основана на масштабных исторических материалах и произведении Александра Сергеевича Пушкина "Борис Годунов".
Об акции
В общей сложности на территории кинотелекомплекса на Новорижском шоссе будут расти 40 именных деревьев. "Девизом акции стала традиционная для всех съемочных групп мира команда "Тишина на площадке!", потому что тишина – инструмент, с которого начинается создание любого художественного произведения", – заявила пресс-секретарь кинотелевизионного комплекса Анна Черникова. Мероприятие "Главкино" прошло совместно с Благотворительным фондом "Радость мира" в поддержку зарождающегося Движения "20 минут тишины".