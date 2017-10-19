Делегация Национальной Ассамблеи Гвинейской Республики посетила офис ТАСС – Северо-Запад

Визит в ТАСС состоялся по итогам 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза, завершившей свою работу в Санкт-Петербурге. В рамках этого представительного форума прошли переговоры К.К. Кондиано и Почетного консула Гвинейской Республики в Санкт-Петербурге Сергея Гирдина по проблемам и перспективам взаимовыгодного сотрудничества между Гвинейской Республикой и Российской Федерацией в области образовательных программ.

По итогам переговоров было принято решение подписать на площадке ТАСС – Северо-Запад совместное заявление о привлечении гвинейских студентов в российские вузы.

Сегодня Африка становится вторым после Северной Америки континентом по привлекательности для инвесторов. Республика Гвинея – одна из самых быстрорастущих экономик Африки. Свои технологичные проекты развивают в этой стране многие иностранные инвесторы. В том числе и Россия. Республике нужны высококвалифицированные кадры для работы на современных предприятиях.

- Основные кадры, как в гвинейской экономике, так и в руководстве страны, - это кадры, подготовленные еще в Советском Союзе, - заявил на брифинге в ТАСС К.К. Кондиано. – И мы надеемся, что сотрудничество в области образования между Россией и Гвинейской Республикой и сегодня будет продолжаться. И в скором времени мы сможем подписать соглашение о сотрудничестве на уровне министров образования наших стран.

Почетный консул Гвинейской Республики в Санкт-Петербурге Сергей Гирдин в своем выступлении особо отметил, что сегодня наблюдается рост престижа и доступности российского образования для всего мира.

- В прошлом году в России учились более 212 тысяч иностранных студентов, а за последние пять лет их количество выросло почти в четыре раза, - привел статистику Сергей Гирдин. – Страны Африки занимают третье место в общей численности иностранных студентов. В 2016 году их контингент в России вырос почти о 10 тысяч человек. Во времена СССР в нашей стране ежегодно обучалось более 12 тысяч студентов, представляющих африканские государства. Так что потенциал для роста данного показателя есть.

С 1 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге учреждена именная стипендия для африканских студентов, обучающихся IT-специальностям в вузах города. И первым стипендиатом стал гвинейский студент Ален Лама из Института прикладной математики и механики Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого.