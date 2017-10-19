Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Делегация Национальной Ассамблеи Гвинейской Республики посетила офис ТАСС – Северо-Запад

Справочная информация Новости агентства
19 октября, 17:05 UTC+3

Возглавлял делегацию спикер гвинейского парламента Клод Кори Кондиано

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ТАСС

Визит в ТАСС состоялся по итогам 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза, завершившей свою работу в Санкт-Петербурге. В рамках этого представительного форума прошли переговоры К.К. Кондиано и Почетного консула Гвинейской Республики в Санкт-Петербурге Сергея Гирдина по проблемам и перспективам взаимовыгодного сотрудничества между Гвинейской Республикой и Российской Федерацией в области образовательных программ.

По итогам переговоров было принято решение подписать на площадке ТАСС – Северо-Запад совместное заявление о привлечении гвинейских студентов в российские вузы.

Сегодня Африка становится вторым после Северной Америки континентом по привлекательности для инвесторов. Республика Гвинея – одна из самых быстрорастущих экономик Африки. Свои технологичные проекты развивают в этой стране многие иностранные инвесторы. В том числе и Россия. Республике нужны высококвалифицированные кадры для работы на современных предприятиях.

- Основные кадры, как в гвинейской экономике, так и в руководстве страны, - это кадры, подготовленные еще в Советском Союзе, - заявил на брифинге в ТАСС К.К. Кондиано. – И мы надеемся, что сотрудничество в области образования между Россией и Гвинейской Республикой и сегодня будет продолжаться. И в скором времени мы сможем подписать соглашение о сотрудничестве на уровне министров образования наших стран.  

Почетный консул Гвинейской Республики в Санкт-Петербурге Сергей Гирдин в своем выступлении особо отметил, что сегодня наблюдается рост престижа и доступности российского образования для всего мира.

- В прошлом году в России учились более 212 тысяч иностранных студентов, а за последние пять лет их количество выросло почти в четыре раза, - привел статистику Сергей Гирдин. – Страны Африки занимают третье место в общей численности иностранных студентов. В 2016 году их контингент в России вырос почти о 10 тысяч человек. Во времена СССР в нашей стране ежегодно обучалось более 12 тысяч студентов, представляющих африканские государства. Так что потенциал для роста данного показателя есть.

С 1 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге учреждена именная стипендия для африканских студентов, обучающихся IT-специальностям в вузах города. И первым стипендиатом стал гвинейский студент Ален Лама из Института прикладной математики и механики Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент России будет получать сокращенную зарплату весь 2018 год
2
РФ считает несправедливыми обвинения Нидерландов по расследованию катастрофы МН17
3
Испанский Сенат может проголосовать по ограничению самоуправления Каталонии 26-27 октября
4
Хозсуд Украины разрешил взыскать $6,7 млрд штрафа со всего имущества "Газпрома"
5
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
6
Здание "Союзмультфильма" на Новослободской передадут РПЦ до конца года
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама