Новые тренды в инфографике обсудили в ТАСС эксперты отрасли

15 июня в главном офисе ТАСС состоялась встреча ведущих представителей индустрии визуализации данных "Инфографика в ТАСС" в формате show & tell. Профессионалы рынка в неформальной обстановке обсудили современные тренды в индустрии визуализации данных в России и мире и рассказали об особенностях работы по созданию инфографических материалов.

Участники мероприятия представили успешные проекты в области визуализации данных, информационного дизайна, а также использования современных мультимедийных возможностей для представления информации.

Руководитель студии инфографики ТАСС Алексей Новичков продемонстрировал наиболее заметные проекты агентства, которые в 2017 и 2018 годах были отмечены рядом престижных международных премий, среди которых European Design Awards, Kantar Information is Beautiful Awards, международный конкурс в области инфографики Malofiej и других.

Эксперты в области инфографики Михаил Симаков и Александр Богачев поделились опытом создания масштабного проекта для павильона "Космос" ВДНХ. Дата-журналист Андрей Дорожный рассказал о принципах работы над инфографикой в сжатые сроки, а редактор-аналитик Елена Абашева представила исследование отрасли – "Портрет инфографера". Директор и основатель компании "Меркатор" Андрей Скворцов во время выступления размышлял на тему использования метафор в инфографике.

Запись встречи доступна в корпоративной группе ТАСС в Facebook.

"Инфографика в ТАСС: show & tell" – первое в серии профессиональных мероприятий в ТАСС, посвященных широкому кругу тем, от информационного дизайна до юридических вопросов работы СМИ. ТАСС как одно из ведущих информационных агентств в России планирует создать на своей платформе экспертный пул для регулярного обмена компетенциями и кейсами по востребованным для рынка медиатемам.

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