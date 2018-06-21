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ТАСС – генеральный информационный партнер Кубка России по аквабайку

Справочная информация Новости агентства
21 июня, 16:30 UTC+3

В рамках события впервые в мире состоятся официальные международные соревнования по гидрофлаю (флайбордингу)

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Во время соревнований в рамках чемпионата России по аквабайку в Тверской области, 2017 год

Во время соревнований в рамках чемпионата России по аквабайку в Тверской области, 2017 год

© Антон Новодережкин/ТАСС

Кубок России по аквабайку-2018 открывается 21 июня в Твери. В соревнованиях, которые продлятся до 24 июня, примут участие сильнейшие спортсмены из разных федеральных округов России, в том числе призеры российских и международных состязаний.

Кубок проходит при поддержке Министерства спорта РФ и Правительства Тверской области. ТАСС выступает генеральным информационным партнером события.

Выступления спортсменов пройдут на набережной Городского сада в Твери. Победителей определят в трех классах: кольцевые гонки (гонки с общим стартом), слалом (заезд на время с участием двух спортсменов) и фристайл (демонстрация трюков). В заездах примут участие два типа аквабайка: Runabout – сидячий водный мотоцикл и Skidivision – водный мотоцикл без сиденья.

В этом году в рамках Кубка впервые в мире состоятся официальные международные соревнования по гидрофлаю (флайбордингу). В этом виде экстремального спорта участник парит в воздухе на специальной доске, приводимой в движение за счет реактивной силы потока воды. Состязания пройдут под эгидой Международного союза водно-моторного спорта UIM.

Наряду со спортивными соревнованиями зрителей ждет развлекательная программа. 23 июня они увидят ночное фристайл-шоу "Космическая Одиссея". На воде развернется представление с участием лучших российских фристайлеров в аквабайке и флайбординге.

Тверская область в четвертый раз принимает соревнования по аквабайку. Его организаторы – агентство спортивного маркетинга Extreme Media Group и Федерация водно-моторного спорта России. Мероприятие проходит при поддержке Министерства спорта РФ, Правительства Тверской области, Комитета по физической культуре и спорту Тверской области, Министерства туризма Тверской области, Международного водно-моторного союза UIM.

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