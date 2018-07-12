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Российская книжная палата открыла электронный каталог учебных изданий

Справочная информация Новости агентства
12 июля, 17:57 UTC+3

Новый сервис РКП позволяет найти нужную книгу в режиме онлайн за несколько минут

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Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС

Российская книжная палата (РКП) – филиал ТАСС открыла на своем сайте всероссийский Электронный школьный каталог (ЭШК). Для образовательных учреждений страны он станет серьезным подспорьем в подготовке к новому учебному году.

Каталог удобен и прост в использовании: он позволяет работникам школьных библиотек и педагогам в режиме онлайн найти любую учебную литературу всего за несколько минут. Достаточно лишь задать один из критериев поиска: название, автора, ISBN, тематику и издательство. Обязательное условие работы с базой данных – регистрация учебного заведения на сайте Российской книжной палаты.

Электронный школьный каталог включает в себя информацию обо всех книгах, периодических, картографических, нотных, изоизданиях и авторефератах диссертаций, которые выпускаются в нашей стране для среднего и специального образования. Это учебники и методические пособия, словари, справочники и энциклопедии, художественная и научно-познавательная литература, а также издания по педагогике, психологии, медицине и т. д.

В настоящее время Электронный школьный каталог содержит информацию о более чем 36 тыс. изданий, и этот список ежедневно пополняется за счет новых, которые поступают в РКП для государственной регистрации.

Напомним, Российская книжная палата – крупнейший научный и методический центр книжного дела в России, основными задачами которого являются ведение государственной библиографии, бессрочное хранение обязательных экземпляров, статистика и регистрация изданий, в том числе по международной стандартной нумерации ISBN, ISMN, ISSN. Национальное фондохранилище РКП насчитывает свыше 80 млн единиц хранения с начала ХХ века. Это самая полная и единственная в мире коллекция печатной продукции на русском языке и национальных языках народов России.

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