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Зерносушильный комплекс мощностью 170 т в час ввели в Новгородской области

Регионы Северо-Западный федеральный округ Новости Новгородской области
16 сентября, 18:20 UTC+3
Объем инвестиций в создание второй линии составил более 230 млн руб.
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Вторую очередь зерносушильного комплекса мощностью 100 т в час ввели в Волотовском районе Новгородской области при финансовой поддержке Росагролизинга. Его общая производительность теперь составляет 170 т в час, сообщил губернатор Новгородской области Сергей Митин в ходе осмотра объекта.

"У нас в области – это первый зерносушильный комплекс такой мощности. Он позволяет переработать около 100 тыс. т зерна в час, хранить единовременно около 15 тыс. тонн. Кроме пшеницы и ячменя, здесь уже обрабатывается рапс, который дает очень хорошую урожайность – более 30 ц/га. С помощью оборудования комплекса можно также отбирать семенной материал, который будет использовать в следующем сезоне", - сказал Сергей Митин, отметив, что проектом комплекса уже заинтересовались другие регионы России.

По информации пресс-центра правительства области, строительство зерносушильного комплекса велось с 2009 года. На первом этапе за счет средств инвестора была запущена зерносушильная линия  мощностью 70 т в час. С вводом второй очереди, построенной при поддержке Росагролизинга, производительность увеличилась до 170 т в час. Объем инвестиций в создание второй линии составил более 230 млн руб. Реализация проекта позволит обеспечить высококлассными районированными семенами не только сельхозпроизводителей области, но и агропромышленные предприятия северо-западных регионов. 

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