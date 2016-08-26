Александр Ткачев высоко оценил развитие интенсивного садоводства в КБР

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26 августа 2016 года министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев в ходе рабочей поездки в Кабардино-Балкарскую Республику посетил ряд агропромышленных предприятий региона.
Министр вместе с главой КБР Юрием Коковым осмотрел интенсивные сады ООО "Фрукт-Трейд", где выращивают 14 сортов яблок. Предприятие имеет собственные фруктохранилища, калибровочно-упаковочную линию и цеха по переработке фруктов, где обрабатывается до 6 тыс. кг яблок в час. Компания также производит фруктовый сок прямого отжима без добавления консервантов и яблочные чипсы. Технология изготовления сока позволяет сохранить биологически активные вещества, комплекс витаминов и полезных веществ, а процесс производства чипсов исключает использование ГМО, жира, соли, сахара и искусственных ароматизаторов.
Александр Ткачев посетил также плодохранилище и завод по изготовлению пластиковых контейнеров для хранения плодов, принадлежащие ООО "Сады Баксана". Предприятие имеет современные холодильные комплексы для длительного хранения фруктов, на заводах работает автоматическая линия товарной обработки и не имеющая аналогов в России сортировочная линия производительностью 24 тонны в час.
Учредитель предприятия Альберт Каздохов рассказал федеральному министру, что в этом году предприятие планирует увеличить объем собранного урожая на 25% (в 2015 году объем составил 10 тыс. тонн).
В ходе рабочей поездки глава Минсельхоза России также осмотрел оптово-распределительный центр ОАО "Прохладное", рассчитанный на хранение до 75 тыс. тонн овощной продукции. Предприятие представляет собой многофункциональное здание общей площадью 46,2 тыс. кв метров.
Ткачев отметил, что в России интенсивное развитие садоводство получило только в последние годы, в связи с введенным ограничением на поставку импортных фруктов из ряда стран.
"Благодаря выделению средств федерального бюджета из антикризисного фонда в прошлом году субсидии на закладку и уход за садами были увеличены в пять раз до 2,5 млрд рублей. Выделенные средства позволили в 2015 году заложить 14 тыс. га садов, в том числе 10 тыс. га интенсивных. В этом году уже заложено более 6 тыс. га садов, в том числе 4 тыс. га интенсивных, тем самым мы уже на 20% опережаем показатели прошлого года. С радостью отмечу, что Кабардино-Балкарская Республика ежегодно закладывает более 1 тыс. га садов, занимая уверенное первое место в России по данному показателю. Мы ставим задачу существенно нарастить производство, чтобы через 5-7 лет у нас в стране появился новый бренд "Русское яблоко", - подчеркнул министр.